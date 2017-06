Preturile la alimente si bauturi non-alcoolice in Polonia si Romania sunt la jumatate din media inregistrata in Uniunea Europeana in 2016, arata datele publicate joi de Eurostat.

Preturile la alimente si bauturi non-alcoolice in UE variau anul trecut, intre 62% din media din UE in Polonia si in Romania, la aproape 150% in Danemarca, care este urmata de Suedia (126%), Austria (123%), Luxemburg (121%), Irlanda si Finlanda (ambele cu 120%), scrie News.ro.

In ceea ce priveste bauturile alcoolice si tutunul, preturile din Romania sunt la 69% din media din UE, preturi mai mici fiind inregistrate doar in Bulgaria (56%), Ungaria (67%) si Polonia (68%).

Cele mai mari preturi se inregistrau in Irlanda (175% din media din UE), Marea Britanie (162%), Finlanda (135%), Suedia (128%) si Danemarca (122%).

La categoria restaurante si hoteluri, preturile variaza de la mai putin de 60% din media UE in Bulgaria (44%), Romania (53%) si Cehia (56%), pana la 150% in Danemarca si 144% in Suedia.

La produse electronice de larg consum, cele mai ridicate preturi erau anul trecut in Danemarca (115% din media din UE) si Franta (112%), la polul opus fiind Romania (93%), Cehia (91%) si Polonia (96%).

In 2016, nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii a inregistrat diferente semnificative in UE. Cel mai ridicat nivel se observa in Danemarca (139% din media din UE), Irlanda (125%), Luxemburg si Suedia (ambele cu 124%), Finlanda Marea Britanie (ambele cu 121%), iar cel mai scazut nivel in Bulgaria (48%), Polonia (53%) si Romania (52%).

