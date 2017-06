Investitiile realizate in Romania s-au situat, in ultimii ani, la nivelul mediu din statele europene, insa eficienta acestor investitii este extrem de redusa, sustin reprezentantii Bancii Europene de Investitii (BEI) si Fondului Monetar International (FMI). Firmele romanesti mentioneaza ca principala bariera in calea investitiilor, starea infrastructurii rutiere, in timp ce firmele europene mentioneaza, la acest capitol, “incertitudinile generale”.

Dintr-un sondaj realizat de BEI in cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, reiese faptul ca aproximativ 60% dintre firmele romanesti participante la sondaj considera infrastructura de transport a tarii un impediment in calea investitiilor. In acelasi timp, doar 38% dintre companiile din UE considera infrastructura o bariera in calea investitiilor. Alte obstacole constau in reglementarea mediului de afaceri si disponibilitatea redusa a fortei calificate de munca.

Totodata, din studiul BEI reiese faptul ca necesarul de investitii in Romania ramane ridicat, desi, ca volum, tara noastra se afla aproape de media europeana, insa eficienta investitiilor este foarte redusa.

“Daca ne uitam la necesarul de investitii publice, Romania vine cu un necesar ridicat de investitii in infrastructura, avand in vedere calitatea slaba, dar si cu cheltuieli mari in aceasta directie. Exista un decalaj mare de recuperat (in Romania fata de tarile UE-n.r.), dar trebuie asigurata calitate investitiilor publice in infrastructura”, a declarat Debora Revoltella, director Departamentul Politici Economice din cadrul BEI.