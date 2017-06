Directorii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a activitatii in industrie, constructii, servicii si comert in perioada iunie-august, la o crestere a preturilor mai ales in constructii si in industrie si la angajari moderate, potrivit INS.

Datele arata unele modificari fata de raportul anterior privind tendintele economice, publicat la finalul lunii mai, cand managerii estimau o crestere mai mare a afacerilor din sectorul serviciilor de preturi in comert si un avans mai mare al productiei in industrie, potrivit News.ro.

Pentru intervalul iunie-august, cel mai mic sold conjunctural privind activitatea este in industria de prelucrare, +10%, in scadere fata de cel din raportul anterior (+18%).

"Pentru activitatea de fabricare a bauturilor se va inregistra tendinta de crestere accentuata (sold conjunctural +42%)", se arata in raportul INS.

Soldul conjunctural reflecta diferenta dintre asteptarile pozitive si cele negative exprimate de catre managerii chestionati. Un sold pozitiv reflecta un numar mai mare de companii care au asteptari de crestere a activitatii sau a comenzilor, in timp ce un sold conjunctural negativ reflecta asteptari de scadere a activitatii in sectorul analizat.

Managerii au asteptari optimiste in privinta activitatii din comert, cu un sold conjunctural de +28%, fata de +33% in raportul precedent.

De asemenea, activitatea din constructii este asteptata sa creasca semnificativ, soldul conjunctural pentru perioada iunie-august fiind de +26% (+33% in raportul anterior).

In servicii, activitatea economica este asteptata sa inregistreze o crestere moderata, soldul fiind +14% (fata de +24% in raportul anterior).

Cresteri moderate ale numarului de salariati

Managerii prevad cresteri moderate ale numarului de angajati in comert si constructii si o relativa stabilitate in servicii si industrie. Astfel, in comert se asteapta o crestere usoara a numarului de salariati, cu un sold conjunctural de +12% (+7% in raportul anterior). In constructii, asteptarile s-au redus, cu un sold conjunctural de +10% (+15% in raportul precedent).

In servicii si in industrie sunt estimate cresteri mici ale personalului, cu solduri conjuncturale de +4%, respectiv +5%.

Ancheta Institutului National de Statistica mai arata ca managerii se asteapta la o crestere a preturilor in toate sectoarele pana in august. Cele mai mari cresteri de preturi sunt asteptate in constructii, cu un sold conjunctural +10%, si in industrie (+7%).

Sursa foto: Shutterstock/ Peshkova