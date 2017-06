Potrivit unui studiu al Universitatii din Warwick, angajatii fericiti pot creste productivitate intr-o companie cu 12%. Atunci cand vorbim doar de domeniile creative insa, acest procent creste la 50% se arata intr-un alt studiu , facut in 2013 de cei de la New Economics Foundation. Mai mult, o cercetare efectuata de data aceasta in SUA a scos la iveala faptul ca, atunci cand sunt fericiti, angajatii indeplinesc mai bine sarcinile care nu sunt pe placul lor.

Si cum productivitatea angajatilor este strans legata de succesul afacerilor, nu ar fi un lucru rau pentru companii sa gaseasca metode prin care sa asigure fericirea acestora. Cel mai interesant lucru scos la iveala de cei de la Universitatea din Warwick in raportul lor este cat de usor poti sa modifici starea de spirit a oamenilor numai daca le oferi putina ciocolata sau ii lasi sa se uite zece minute la o comedie. Insa aceste metode, chiar daca simplu de pus in practica, nu asigura pe termen lung fericirea angajatilor tai.

Tocmai de aceea numerosi cercetatori au consumat resurse seriose si timp pe masura pentru a gasi metode care sa asigure pe termen lung starea de bine a oamenilor dintr-o companie. Sunt metode simplu de pus in practica si putin costisitoare de a asigura productivitatea intr-o companie, incurajandu-ti angajatii sa fie fericiti.

1. Un sistem de pontaj

Un astfel de program ii ajuta pe angajatii unei companii, dar poate incuraja si o competitie sanatoasa intre angajati, cu rezultate favorabile pe termen lung. In plus, ajuta angajatorul sa calculeze salariile, dar si sa implementeze un sistem de bonusuri sau beneficii in functie de performantele individuale sau de grup ale angajatilor.

2. Mai multe flori in birouri

Un studiu facut de NCIB a scos la iveala faptul ca natura si contactul cu aceasta sunt foarte eficiente in a reduce stresul in cazul angajatilor. O alta cercetare facuta in Norvegia, de data aceasta, a aratat ca birourile cu multe plante reduc tusea, durerile de cap sau incidenta unor afectiuni ale pielii.

3. Rolul designului in stare de bine

Daca privesti cu atentie designul de birouri ales de cele mai populare si mai de succes companii din lume, vei observa ca s-a optat pentru confort si spatii mari, care sa includa si zone de relaxare. Nu orice companie are bugetul Google, insa mici schimbari de design pot imbunatati considerabil lucrurile pentru anagajatii tai. Un studiu facut in Noua Zeelanda evidentiaza faptul ca mobila ergonomica poate creste productivitatea cu 64%.

4. Pauze de exercitii fizice

Acelasi studiu efectuat in Noua Zeelanda a evidentiat si faptul ca atunci cand o companie incurajeaza pauze pentru sport, productivitatea angajatilor creste cu 25%. Daca asta nu era suficient ca sa te convinga, un alt studiu arata ca patru plimbari scurte pe zi asigura 11 ore de stare de bine. Ofera-le asadar angajatilor posibilitatea sa se plimbe, daca simt nevoia si faciliteaza-le accesul la o sala de sport in pauza de masa.

5. Pauze de Facebook

Se pare ca accesul la Facebook si alte retele de socializare creste gradul de fericire al angajatilor. Intr-un interviu recent cu cei de la Entrepreneur, Richard Branson a explicat ca, dupa ce compania condusa de el, gigantul Virgin, a introdus ore de lucru flexibile si a redus restrictiile impuse angajatilor, productivitate a crescut.

Tu ce metode originale de a creste productivitatea stii?

Sursa foto: Shutterstock.com