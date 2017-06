Procesul de profesionalizare a managementului in companiile de stat din Romania inregistreaza un regres in acest moment, dupa progresele vizibile din ultimii ani. Tot mai multe companii sunt excluse de la procedurile transparente de selectie a managerilor, pe motiv ca ar fi companii strategice, sustine Elisabetta Capannelli, director de tara al bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria.

In opinia sa, o asemenea abordare anuleaza toate eforturile, analizele si succesele inregistrate de tara noastra din 2011 pana in prezent cu privire la implementarea guvernantei corporative in intreprinderile de stat.

“Vad o reversare a politicilor in acest domeniu. Si o reversare a politicilor intr-o tara a Uniunii Europene este greu de conceput. Poti sa incetinesti, in anumite domenii, pentru ca tarile au ritmuri diferite, dar trebuie intotdeauna sa te mentii pe drumul corect. Asta este important”, a explicat Capannelli, intr-un interviu acordat Wall-Stret.ro la incheierea mandatului in Romania.

Actiunile Guvernului cu privire la companiile de stat creeaza confuzie