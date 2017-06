Reprezentanta RBL considera ca alocarea acestor tipuri de masuri fara existenta unui calcul de impact duce la crearea unui sentiment de panica la nivelul mediului de afaceri si alimenteaza starea de impredictibilitate. Mai mult de atat, aparitia unor astfel de masuri duce antreprenorii in imposibilitatea de a-si crea un business plan care sa le asigure dezvoltarea.

"Alocarea acestor idei fara existenta unor calcule dauneaza mediului de afaceri. Creaza panica si nu face decat sa alunge investitorii existenti si pe cei care ar dori sa investeasca in tara noastra(..) Ganditi-va daca puteti sa va mai faceti un business plan. Acesta trebuie schimbat de la an la an. Nimeni nu mai poate conta pe planul de afaceri facut in 2016 ", a declarat Angela Rosca.

Reprezentanta RBL este de parere ca acest impozit nu se va aplica, ea este de parere ca, pentru dezvoltarea economica a tarii, este nevoie de continuarea impozitarii pe profit si de o intarire a capacitatii ANAF. In plus, aplicarea acestui tip de impozitare intra in conflict cu o serie de directive europene si impiedica evitarea dublei impuneri internationale.

"Vom introduce impozitarea veniturilor pentru toate companiile din Romania, (impozit pe cifra de afaceri) incepand cu 1 ianuarie 2018. Acest impozit va inlocui impozitul pe profit si va avea 2 sau 3 trepte de impozitare", se arata in noul program de guvernare.

In ziua audierilor din Parlament a noului Guvern, mediul de afaceri a simtit din plin tunurile PSD intoarse cu toate fortele si cu masuri de impozitare excesiva.

Guvernul Tudose schimba macazul de la relaxare fiscala, la impozitare excesiva si anunta impozit pe cifra de afaceri. Toate firmele din Romania vor plati, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit, care va disparea, prevede noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALD. Masura, o mare noutate fiscala, aduce beneficii statului, care incaseaza bani indiferent daca firmele fac sau nu profit, si dezavantajeaza puternic companiile, care vor plati sume tot mai mari pe masura ce se dezvolta.

Masurile sunt justificate prin faptul ca Romania are cel mai mic grad de colectare a veniturilor la buget din Uniunea Europeana.