Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania a facut mai multe declaratii in numele mediului de afaceri, referitoare la efectele pe care masurile care se regasesc in programul de guvernare al PSD le vor avea asupra mediului de afaceri si asupra intregii comunitati. Acesta afirma ca imaginea Romaniei este puternic afectata de asemenea decizii, o imagine care se imbunatatise in ultimul timp datorita cresterilor economice.

"Am pornit cu o imagine de tara ce a inregistrate cele mai mari cresteri economice din Europa, inainte de introducerea acestui val de masuri am fost un adevarat tigru al Europei. Prin introducerea lor, pe care nu le comentam in prezent de fond, ci doar senzatia de criza si panica pe care le creeaza, astfel de masuri precum impozitul pe venitul gospodariilor sau impozitul pe cifra de afaceri reflecta o adevarata disperare privind situatia colectarii impozitelor si situatia deficitului bugetar. Avem nevoie de o comunicare deschisa intre mediul de afaceri si institutiile statului", a completat Florin Pogonaru.

Reprezentatul AOAR a declarat ca astfel de masuri dau o senzatie falsa de razboi care exista intre public si privat, Pogonaru a sustinut ca aceste masuri trebuie dublate cu masuri de investitii in favoarea sectorului privat.

Cresterea continua a salariului minim, o adevarata pustiire a zonelor sarace ale Romaniei

Florin Pogonaru a afirmat ca masurile din programul de guvernare, luate fara a exista o comunicare corecta cu mediul de afaceri si o analiza a impactului, afecteaza companiile cu capital romanesc.

"Crestem intruna salariul minim , dar cand discuti cu cei din zonele sarace ale Romaniei, unde intreprinderile abia platesc salarii foarte mici, intelegi ca prin aceasta crestere, creezi o adevarata pustiire a zonelor sarace ale Romaniei (..) Cand ai un asemnea mediu economic, mai ales pentru firmele romanesti,trebuie sa ai grija ca orice masura anuntata peste noapte, fara a calcula impactul ei, sperie orice nou investitor.(..) Firmele cu capital romanesc vor fi cele mai afectate. Acestea platesc salariu mediu undeva la jumatate fata de cele cu capital strain. Daca te uiti la o astfel de cifra realizezi ca daca se produc cresteri de salarii si nesiguranta in mediul de afaceri, firmele risca sa se prabuseasca." a completat Florin Pogonaru.

Oamenii de afaceri sustin ca aplicarea impozitului pe cifra de afaceri va face inaplicabile conventiile de dubla taxare pe Romania le-a semnat cu alte tari, iar Romania va fi singura tara cu alta impozitare decat impozitarea pe profit. Acestia au declarat ca sunt dispusi la dialog si ca au capacitate si expertiza necesara pentru o mai buna dezvoltare a economiei.

Sursa foto: agerpresfoto