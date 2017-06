Camera de Comert Americana in Romania (AmCham) isi exprima ingrijorarea cu privire la schimbarile de politica fiscala anuntate in noul Program de Guvernare, care produc turbulente in mediul economic si afecteaza grav stabilitatea si increderea in economia romanesca, care plateste deja pretul instabilitatii in plan politic.

Camera de Comert Americana in Romania a transmis, intr-un comunicat de presa, ca atat eventuala adoptare rapida, fara consultari si evaluari de impact, cat si potentialul impact economic al masurilor propuse, genereaza dezechilibre macroeconomice greu de recuperat si izoleaza Romania din punct de vedere investitional.

AmCham a facut cateva observatii preliminare pe marginea unor masuri cu implicatii fiscale. "Cu privire la inlocuirea impozitului pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri incepand cu 1 ianuarie 2018, consideram inoportuna o astfel de masura care ar face Romania singura tara membra a Uniunii Europeane care ar aplica acest tip de impozitare pentru toate categoriile de contribuabili. Un asemenea mecanism se aplica in general ca o procedura de simplificare fiscala pentru microintreprinderi si IMM-uri. Mai mult, masura propusa contravine noi directive europene in dezbatere publica, Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB, plasand astfel Romania in afara tendintelor nucleului dur al UE", a transmis Camera de Comert Americana in Romania.

Legat de introducerea impozitului pe venitul global (IVG) la nivelul persoanei fizice, AmCham sustine ca un astfel de mecanism nu este absolut deloc fezabil in prezent. "Situatia precara a infrastructurii informatice a ANAF, atat la nivel de hardware, cat si software, face imposibila implementarea si aplicabilitatea acestui tip de impozitare. Orice schimbare de asemenea anvergura implica pregatiri de durata si investitii masive in infrastructura informatica, educarea specialistilor si a tuturor contribuabililor. In plus, toate procesele si sistemele informatice din structura ANAF sunt in acest moment construite pe baza cotei unice, in conformitate cu programul de modernizare al ANAF agreat si finantat de catre Banca Mondiala. O asemenea modificare ar conduce la irosirea proiectelor efectuate pana in prezent si la adaugarea unor investitii semnificative care necesita resurse bugetare", potrivit AmCham.

Cat despre transferul obligatiilor de plata a contributiilor sociale de la angajator la angajat, Camera de Comert Americana in Romania considera ca "este o masura care induce o lipsa de transparenta si claritate atat pentru ambele categorii de contribuabili. Corelat cu obligativitatea companiilor de a creste veniturile salariale, o astfel de masura are un impact financiar greu de estimat atat pentru angajat cat si pentru angajator".

Despre taxa de solidaritate, AmCham spune ca nu ar face decat sa introduca distorsiuni in managementul fiscal la nivelul persoanelor fizice.

Cu privire la eliminarea pilonului II de pensii, AmCham considera ca "este un precedent periculos de interferenta a Guvernului in zona privata, ce aduce Romaniei prejudicii economice, financiare, de imagine si incredere, in mod special la nivelul pietei de capital intr-un moment critic pentru dezvoltarea acesteia".

Camera de Comert Americana in Romania sustine ca debutul noului Cabinet, care inainte de preluarea efectiva a mandatului a anuntat o serie de masuri suplimentare cu impact economic major, trimite un semnal negativ catre comunitatea de afaceri si potentialii investitori.