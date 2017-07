O companie romaneasca va investi 100 milioane dolari in Statele Unite, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. Acesta nu a vrut sa spuna nici numele firmei si nici sectorul in care activeaza.

”Avem deja anuntata o investitie de aproximativ 100 milioane dolari a unei companii din Romania in Statele Unite. Ceea ce cred ca este un pas foarte mare inainte pentru noi”, a spus Ilan Laufer, potrivit News.ro.

La insistentele jurnalistilor, el a afirmat ca nu poate preciza in ce domeniu activeaza firma respectiva si nici in ce sector va face investitia in SUA.

Ministerul condus de Ilan Laufer se gandeste la mecanisme de finantare a companiilor mici din Romania, pentru stimularea acelora care doresc sa se dezvolte in continuare in tara.

Ministrul a amintit ca exista un program privind internationalizarea companiilor romanesti, aprobat in Guvern. ”Inscrierile in programul de internationalizarea companiilor din Romania va incepe in aproximativ trei saptamani”, a mai spus Laufer.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova