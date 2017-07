“Activitatea de private equity din Europa Centrala prinde avant, cu un index al increderii mai puternic decat la ultima editie a studiului. (…) Declinul activitatii de private equity in perioada post-Brexit pare a fi mai degraba o pauza decat o paralizie, in special in Europa Centrala, unde activitatea de la sfarsitul anului trecut a pus din nou regiunea pe radarul investitorilor”, se arata intr-un comunicat al companiei de consultanta.

Conform studiului, aproape jumatate dintre respondenti (47%) se asteapta la o crestere a activitatii de tranzactionare in urmatoarea perioada, fata de numai o treime inregistrata cu sase luni in urma.

“Apetitul pentru tranzactii este puternic, 63% dintre respondenti fiind mai interesati sa cumpere decat sa vanda in lunile urmatoare. Optimismul de pe piata si puterea economica merg mana in mana, iar rezultatele studiului reflecta acest lucru: 16% dintre respondenti se asteapta la o imbunatatire a situatiei economice din regiune in lunile urmatoare, dublu fata de acum sase luni. Incurajator este faptul ca doar unul din zece respondenti se asteapta la o deteriorare a conditiilor fata de 30% in octombrie 2016”, se subliniaza in document.