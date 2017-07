Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in luna mai cu 18,5% fata de aceeasi luna a anului trecut, cel mai inalt ritm de crestere din ultimii zece ani, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, potrivit INS.

Un ritm atat de inalt de crestere a cifrei de afaceri in industrie nu s-a mai inregistrat din martie 2007, cand rata de crestere a fost de 23,6% fata de martie 2006, potrivit News.ro.

Cumulat, in primele cinci luni din acest an, cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut cu 10,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In luna mai, cea mai mare crestere a fost inregistrata in industria extractiva (+33,5%), in timp ce industria prelucratoare, cu cea mai mare pondere, a urcat cu 18,2% fata de aceeasi luna a anului trecut.

Pe mari grupe industriale, industria bunurilor de capital a crescut cu 25,2%, industria bunurilor intermediare - cu 18,7%, industria bunurilor de folosinta indelungata - cu 14,4%, industria bunurilor de uz curent - cu 13,1%, iar industria energetica - cu 3,9%.

Pe sectoare industriale, cele mai mari rate de crestere a cifrei de afaceri s-au inregistrat in luna mai, fata de mai 2016, in extractia minereurilor metalifere (+646%), extractia petrolului si a gazelor naturale (+71%), fabricarea de masini, utlilaje, echipamente (+33%) si in extractia carbunilor (+31%).

Fata de luna anterioara, cifra de afaceri a companiilor din industrie a urcat in luna mai cu 14,6%.

In 2016, cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut cu 4,7% fata de 2015, ritm dublu fata de cel inregistrat in anul precedent.

Sursa foto: Agerpres