Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna iunie la 0,85%, cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care preturile alimentelor au scazut fata de luna anterioara, potrivit INS.

In luna mai, rata anuala a inflatiei a fost de 0,64%. Datele INS arata ca preturile de consum au crescut in iunie, in medie, cu 0,04% comparativ cu luna mai, potrivit News.ro.

Marfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,18%, in medie, fata de luna mai, in timp ce preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 0,07%, iar preturile serviciilor au crescut cu 0,33%.

Comparativ cu iunie 2016, preturile alimentelor au crescut in a sasea luna a acestui an cu 2,8%, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,2%, iar preturile serviciilor au coborat cu 1%.

De la 1 ianuarie 2017, cota generala a TVA s-a redus de la 20% la 19%, iar supraacciza de 7 eurocenti pe litrul de carburanti a fost eliminata, ceea ce a redus pretul la pompa cu circa 40 de bani pe litrul de benzina si motorina.

Fata de luna mai, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in a sasea luna a acestui an, la bilete de avion (3,9%), citrice (3,5%). tigari (1,7%) si fructe proaspete (1,6%).

Biletele de avion s-au scumpit si in luna mai cu 7,6%, astfel ca, in doua luni, preturile biletelor de avion au crescut cu peste 11%.

La polul opus, cele mai mari ieftiniri s-au inregistrat in iunie la cartofi (-7,8%), alte legume (-5,8%) si combustibili (-1,1%), celelalte preturi avand fluctuatii mult mai mici.

Alimentele au o pondere de 34,65% in cosul de consum pe baza caruia INS calculeaza inflatia in Romania, in timp ce marfurile nealimentare reprezinta 45,45%, iar serviciile - 19,9%.

La finalul anului 2016, rata anuala a inflatiei a fost de -0,5%, fiind al doilea an la rand in care rata anuala a inflatiei a inregistrat valori negative.

In ultima prognoza, Banca Nationala a Romaniei (BNR) estimeaza ca rata anuala a inflatiei va ajunge la 1,6% la finalul acestui an, in intervalul tintit de banca centrala, de 2,5%, plus/minus 1% (1,5%-3,5%).

