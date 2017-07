Oamenii de afaceri spun ca nu cer taxe mai mici, ci o asezare corecta a acestora, servicii publice de calitate oferite de ANAF, protectie in fata celor care nu inteleg sa respecte legea si fac evaziune.

“Nu putem concura cu cei care fura TVA si isi platesc la negru angajatii!”, spun reprezentantii AOAR.

In cazul impozitului pe profit, oamenii de afaceri sustin ca au nevoie de reglementarea consolidarii fiscale in grupurile romanesti de companii, pentru a putea avea conditii egale cu investitorii straini care consolideaza la ei acasa.

“Asta ar da posibilitatea si grupurilor cu capital romanesc sa isi poata organiza mai bine finantele. Depunerea declaratiei de impozit pe profit consolidat pe grup nu numai ca ii permite acestuia sa recupereze pierderea fiscala mai repede, dar are si alte avantaje”, adauga oamenii de afaceri. Printre acestea se numara faptul ca se elimina necesitatea intocmirii dosarului preturilor de transfer (care reprezinta un cost semnificativ pentru companiile romanesti si, de asemenea, un cost semnificativ pentru ANAF de a verifica degeaba aceste dosare).

De asemenea, consolidarea fiscala ar permite ANAF sa isi foloseasca resursa (extrem de firava) pentru a controla preturile de transfer acolo unde exista riscul real de erodare a bazei fiscale in Romania: plati externe facute in special catre state care au cote de impozit reduse sau sunt cunoscute ca aplica regimuri fiscale preferentiale.

In plus, consolidarea fiscala poate face ca Romania sa devina hub regional pentru investitori, mai spun reprezentantii AOAR.

Taxarea inversa, solutia pentru diminuarea fraudei pe TVA

In privinta TVA, oamenii de afaceri spun ca nu cer reducerea in continuare a cotei, avand in vedere ca, oricum, consumul privat creste fara a avea nevoie de alti simuli si, in al doilea rand, statul are nevoie de bani pentru a investi in infrastructura, in educatie, nu pentru a stimula consumul din import.

Printre masurile pe care acestia le cer se numara accelerarea implementarii sistemelor informatice, introduca sistemul electronic de facturare in B2B si introducerea taxarii inverse. “Taxarea inversa poate elimina complet frauda de tip carusel, reducand in acelasi timp semnificativ costurile de administrare atat pentru stat, cat si pentru contribuabil. Dezavuam masura anuntata cu privire la introducerea split payments (plati fractionare)! Aceasta poate genera blocaj economic si administrativ, punand practic toate companiile romanesti in pozitia de a solicita rambursare de TVA”, a explicat consultantul fiscal Gabriel Biris, partener Biris – Goran.

De asemenea, AOAR cere Guvernului sa elimine din Codul fiscal prevederea “nefericita” cu privire la evaluarea de catre ANAF a “intentiei si capacitatii de a desfasura operatiuni taxabile”.

“Inspectorii ANAF nu trebuie sa analizeze oportunitatea unui business – asta e treaba investitorului. ANAF trebuie insa sa fie capabil sa faca analize de risc care sa identifice si stopeze tentativele de frauda”, mai spun reprezentantii AOAR.

Mentinerea cotei unice si plafonarea bazei de calcul pentru CAS si CASS

In privinta impozitului pe venit, oamenii de afaceri sustin mentinerea cotei unice de 16%, pe care o considera competitiva si stabila.

In opinia lor, problema Romaniei o reprezinta contributiile sociale obligatorii, mult prea mari pentru contractele de munca sau alte activitati dependente. In aceste conditii, se solicita plafonarea bazei de calcul a CAS si CASS pentru suma veniturilor incasate, la un nivel cat mai jos cu putinta, pentru a stimula munca eficienta si conformarea voluntara, dar si pentru a pentru a reduce obligatiile viitoare ale sistemului public de pensii.

“Pastrati si intariti sistemul de plata a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa. Eliminati exceptiile! Acestea sunt privilegii ale unor cetateni pentru care trebuie sa plateasca ceilalti cetateni! Acest lucru duce inclusiv la dezbinare, ori noi avem nevoie sa intarim coeziunea acestei natii!”, mai recomanda reprezentantii AOAR.

Constructia de crese si gradinite pe credit fiscal

De asemenea, acestia acorda importanta si educatiei, pentru pregatirea fortei de munca viitoare, dar si pentru stimularea femeilor sa se intoarca mai devreme la munca dupa nasterea unui copil.

In acest context, se propune utilizarea creditului fiscal, prevazut de Codul fiscal inca din 2004, pentru construirea de crese si gradinite in partenertiat public-privat.