Declaratiile au avut loc in contextul in care Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) a solicitat Guvernului sa introduca taxarea inversa pe TVA pentru a diminua evaziunea fiscala si a elimina blocajele din sistemul de rambursare.

“Statul s-a finantat prin intarzierea rambursarii TVA. Si daca se extinde taxarea inversa la toate sectoarele, vai de mine...”, a declarat Jean Valvis, vicespresedinte AOAR.

Ruxandra Jianu, partener Biris-Goran, a tinut sa precizeze faptul ca statul se finanteaza ilegal din nerambursarea de TVA.

“Legea prevede ca TVA trebuie rambursata in maxim 45 de zile din momentul in care este cerut. Deci intarzierile la rambursarea de TVA sunt extra cadrului legal. Statul isi finanteaza, probabil, nevoile de cheltuieli cu banii din TVA, dar nu are un cadru legal pentru asta”, a explicat Ruxandra Jianu.

Biris: Finantarea deficitului din banii de TVA a amplificat efectele crizei in Romania

La randul sau, Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, a subliniat faptul ca statul se finanteaza din banii firmelor pe costul economiei.

“Aceasta practica este o frana, un bolovan in loc de picioare. Toate statele care au asistat la criza au bagat bani in economie. Au facut investitii, au dat de lucru oamenilor, nu au blocat TVA-ul. Unul din amplificatorii de criza la noi a fost faptul ca deficitul s-a finantat din nerambursarea TVA si vedem din nou aceasta tendinta. Sa nu uitam ca am avut infringement pe rambursarea de TVA, din cauza intarzierilor nepermis de mari. Si probabil ca, daca vom continua in ritmul actual, o sa il avem din nou”, a mai spus Biris.

El asubliniat faptul ca introducerea taxarii inverse la TVA ar duce la diminuarea evaziunii in acest sector, o problema cu care Romania se confrunta de multi ani.

“Stim cu totii ca TVA-ul este una dintre cele mai importante surse de venituri la bugetul de stat. Sunt peste 50 de miliarde de lei anual care ar trebui sa se stranga din TVA si mai stim ca, de cand am intrat in UE, Romania este pe ultimul loc in ceea ce priveste randamentul colectarii. Din TVA-ul colectabil in Romania nu s-a trecut de 60%”, a subliniat Biris.

Auitoritatile au simplificat procedura de rambursare a TVA incepand cu deconturile aferente lunii mai 2017, astfel ca pentru deconturile incadrate in categoria riscului fiscal mic (si in functie de suma solicitata la rambursare), decizia de rambursare se va emite la o zi de la incadrarea in aceasta categorie de risc, fata de termenul de 5 zile de la depunere, prevazut anterior de procedura.

Insa consultantii sunt sceptici cu privire la succesul acestei noi proceduri, avand in vedere ca riscul fiscal va fi stabilit de un soft al administratiei fiscale pe baza unor criterii absolut netransparente.