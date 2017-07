Numarul de proiecte inscrise in programul Start-up Nation, pana vineri dimineata, era de 13.500, in conditiile in care doar in ultimele doua zile au fost depuse peste 5.000 de planuri de afaceri, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. Proiectele depuse insumeaza 2,7 miliarde de lei, dar bugetul programului este de 1,7 miliarde de lei, din care pot fi finantate maxim 10.000 de firme.

Ministrul a precizat ca, in cazul in care o parte din proiectele depuse nu sunt eligibile, sau anumite firme se retrag, ar putea fi organizata o sesiune suplimentara. Insa acest lucru se poate stabili doar dupa analizarea proiectelor depuse.

Laufer a mai explicat ca anuntul initial privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor a avut la baza o serie de defectiuni la serverele ANAF si ONRC care au intarziat procedurile de inregistrare a firmelor.

“Multumesc colegilor de la ANAF si ONRC care au reactionat foarte rapid. Saptamana trecuta au aparut anumite probleme cu serverele si unele din companiile care doreau sa se inscrie in cadrul programului Start-up Nation nu au reusit sa finalizeze actele. S-au rezolvat toate problemele intre timp si, in ultimele doua zile, s-au inscris peste 5.000 de firme in program. Asta inseamna ca foarte multe dintre acele firme care erau in stand-by au reusit sa scoata actele in timp util si sa se inscrie in cadrul programului”, a subliniat Laufer.

El sustine ca prioritatea sa numarul unu ramane absorbtia 100% a fondurilor, mai ales ca este este vorba si de fonduri europene. “In acest moment, cele 500 de milioane de lei alocate pe fonduri europene deja sunt absorbite in proiectele depuse, fiindca avem o componenta de la bugetul de stat si una de la fonduri europene. Acestea vor fi absorbite in urban, fara Bucuresti-Ilfov, si deja ma bucur foarte mult ca am depasit cele 500 de milioane, iar asta inseamna ca putem sa cerem niste bani in plus de la fonduri europene pentru Start-up Nation”, a mai spus ministrul citat.

Ministrul a mentionat faptul ca cele mai multe proiecte s-au depus in Bucuresti, respectiv 1.406 dosare, urmat de Cluj cu 1.223 de dosare, Timisoara si Iasi, cu circa 500 de dosare fiecare. Sesiunea de inscriere se va inchide astazi (vineri - n.r.) la ora 20.00.

Proiectele depuse vor fi analizate in urmatoarele aproximativ doua luni, astefel incat, pana pe 27 septembrie, sa se semneze contractele cu toate firmele selectate, a mai spus Laufer.

Sursa foto: Agerpres