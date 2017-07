Birocratia nu mai reprezinta principala problema a mediului de afaceri din Romania. In acest an, locul acesteia a fost luat de concurenta neloiala. Pe urmatoarele locuri se afla lipsa de finantare si lipsa fortei de munca, reiese din Carta Alba a IMM-urilor din Romania, editia 2017. Pe de alta parte, procentul firmelor care se autofinanteaza ramane ingrijorator, pentru ca acest sistem nu le permite o dezvoltare solida.

”Am constatat ca in anul 2017 birocratia a cazut pe locul 2 ca principala problema a mediului de afaceri. Daca in anul 2016, birocratia arata un procent de peste 60%, in acest moment este la 46%. Pe locul intai a urcat, ca principala problema, concurenta neloiala, care inseamna de fapt economie la negru, inseamna ca intreprinzatorii onesti pierd in comparatie cu intreprinzatorii incorecti si inseamna ca statul in ansamblul lui pierde mai mult”, a declarat presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania(CNIPMMR), Florin Jianu, cu ocazia lansarii lucrarii.

Potrivit acestuia, situatia se reflecta si in bugetul de stat, la incasari si la cheltuieli, ceea ce arata ca societatea in ansamblul ei pierde.

Autofinantarea, frana in calea dezvoltarii

Sursa foto: Shutterstock.com