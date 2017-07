Guvernul a renuntat la schimbarea sistemului de impozitare a companiilor la fel cu a si propus-o: fara niciun calcul cu privire la impact. In conditiile in care noul sistem era cuprins in programul de guvernare, insa, mediul de afaceri a pregatit o serie de date cu privire la posibilul impact al acestei masuri. Principala concluzie este ca doua treimi din participantii la un sondaj pe tema s-au declarat impotriva noului sistem.

In plus, impozitul pe cifra de afaceri, in locul celui pe profit, ar fi afectat in mod deosebit sectoarele care inregistreaza traditional rulaje mari si marje de profit mai scazute, cum ar fi vanzarile cu amanuntul, transporturile si turismul. De asemenea, schimbarea ar fi afectat in mod special firmele care trebuie sa realizeze investitii, pe cele care exporta, dar si pe cele nou infiintate.

Datele reies dintr-un sondaj realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in perioada 10.07-13.07.2017, pe baza intentiei Guvernului de a schimba modul de impozitare a firmelor.

“Desi inainte de a lansa orice propunere de modificare legislativa cu impact asupra mediului de afaceri, Guvernul ar trebui sa realizeze Testul IMM, acest lucru nu se intampla. Astfel, CNIPMMR, tratand profesionist si responsabil acest subiect, a decis sa realizeze un test IMM sub forma unui studiu care sa reflecte perceptia antreprenorilor din Romania cu privire la aceasta modificare. Rezultatele sondajului au reflectat faptul ca, cvasitotalitatea antreprenorilor intervievati se opun introducerii impozitului pe cifra de afaceri”, a declarat Florin Jianu, presedinte CNIPMMR.