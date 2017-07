Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat lista proiectelor care vor fi finantate, prin Programul National de Dezvoltare Locala 2, in urmatorii trei ani. 30 de miliarde de lei vor ajunge la primarii si la consiliile judetene.

Cei mai multi bani vor ajunge, prin PNDL 2, in judetul Suceava: 928,5 milioane de lei. In functie de suma alocata, urmatoarele judete sunt Caras Severin (883 milioane lei), Vaslui (882 milioane lei), Teleorman (875,5 milioane lei) si Mehedinti (848,9 milioane lei). Cei mai putini bani primesc judetele Arad (644,9 milioane lei), Satu Mare (625,9 milioane lei), Brasov (587 milioane lei), Sibiu (557 milioane lei), Harghita (507,9 milioane lei), Covasna (392 milioane lei) si Ilfov (374,6 milioane lei).

De asemenea, cinci sectoare din Capitala vor primi finantare prin Program de Dezvoltare Locala, astfel: Sectorul 2 - 27,8 milioane lei, Sectorul 3 - 74,5 milioane lei, Sectorul 4 - 33,8 milioane lei, Sectorul 5 - 19,3 milioane lei si Sectorul 6 - 10,5 milioane lei.

Lista completa a beneficiarilor este disponibila pe site-ul Ministerului Dezvoltarii.

9.500 de proiecte, finantate prin PNDL 2

Cea de-a doua etapa a programului finanteaza 9.500 de obiective de investitii, dintre care 2.500 de crese si gradinite, 2.000 de scoli si 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile).

Criteriile de acordare a finantarii sunt transparente, clare, stiintifice si fara nicio conotatie politica, in acord cu nevoile si solicitarile autoritatilor publice locale, in vederea modernizarii Romaniei.

Programul functioneaza ca un adevarat parteneriat intre nivelul central si local al administratiei publice: unitatile administrativ-teritoriale au facut propuneri de proiecte in baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investitii, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, dupa mecanismul stabilit in legislatia aplicabila. Este un parteneriat corect, transparent si in folosul cetatenilor intregii tari Ministrul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh

PNDL reprezinta sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia in fiecare localitate din tara trebuie sa fie asigurat un set minim de servicii publice, in domeniile: sanatate, educatie, apa – canalizare, energie termica si electrica, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultura, culte, locuire si sport. In acest sens, Programul National de Dezvoltare Locala stabileste cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala, care sustin dezvoltarea echilibrata a tarii, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului romanesc, regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, respectiv infrastructura la nivel judetean.

Sursa foto: Agerpres