Statele din Europa Centrala si de Est (ECE) au nevoie de 615 miliarde de euro pentru a-si finanta proiectele de infrastructura pana in 2025. Romania, indeosebi, are nevoie de investitii masive pentru imbunatatirea infrastructurii de transport, avand in vedere ca inregistreaza unul dintre cele mai scazute scoruri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste calitatea infrastructurii, de 3,61, fata de media tarilor din ECE, de 4,02, reiese dintr-o analiza realizata de PwC.

In aceste conditii, principala recomandare a PwC pentru imbunatatirea infrastructurii de transport in regiune este “consensul politic”.

“Tarile din Europa Centrala si de Est reprezinta 28% din teritoriul Uniunii Europene, 22% din populatia acesteia, dar numai 10% din PIB-ul UE. Iar una dintre principalele provocari cu care se confrunta regiunea in prezent este sa gaseasca surse de finantare pentru proiectele de infrastructura de transport. Mai mult de 80 de miliarde de euro au fost investite in regiune in exercitiul financiar european 2007-2013 din fonduri structurale si de coeziune. Insa necesarul de finantare a investitiilor in infrastructura ramane foarte ridicat, regiunea avand nevoie de 615 miliarde de euro pana in 2025”, se arata in analiza realizata de PwC si de Atlantic Council.

Polonia a atras 30% din fondurile alocate de UE pentru infrastructura din regiune

Situatia Romaniei este cu atat mai grava cu cat, din totalul de 82 de miliarde de euro de fonduri structurale si de coeziune investite in regiune in proiectele de infrastructura de transport, in exercitiul financiar european 2007-2013, tara noastra a atras mai putin de 7%, in vreme ce Polonia a folosit peste 30% din aceasta suma”, a declarat Ruxandra Chirita, director, Servicii de Consultanta pentru Sectorul Public in cadrul PwC Romania.

Sutuatia infrastructurii din tara noastra este reflectata si de datele cuprinse in Indexul Competitivitatii Globale publicat de Forumul Economic Mondial, potrivit carora Romania inregistreaza unul dintre cele mai scazute scoruri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste calitatea infrastructurii, de 3,61, in vreme ce media tarilor UE 15 este de 5,65, iar media statelor din ECE este de 4,02.

In aceste conditii, specialistii PwC sunt de parere ca Romania trebuie sa definitiveze legislatia privind parteneriatul public-privat, pentru a atrage cat mai multe investitii private in infrastructura.

„In ciuda progresului inregistrat in ultimii ani, la nivelul tarilor din regiune exista in continuare un deficit de investitii in infrastructura de transport. Este clar insa ca necesarul de finantare a acestor lucrari de infrastructura depaseste posibilitatile actuale ale bugetelor nationale ale tarilor din regiune, implicit si pe cel al Romaniei. Tocmai de aceea trebuie cautate resurse financiare suplimentare in sectorul privat, prin punerea in aplicare a unei legislatii viabile privind Parteneriatele Public-Privat. Din pacate, desi in Romania avem bazele unei astfel de legislatii, acesteia ii lipsesc normele de aplicare, nefiind functionala la acest moment”, a declarat Ionut Simion, country managing partner, PwC Romania.

Vechile state membre au de doua ori mai multi kilometri de autostrada per capita decat cele noi

Raportul analizeaza in detaliu cele cinci coridoare de transport care se asteapta sa joace un rol esential in conectarea regiunii Europei Centrale si de Est de restul tarilor UE si concluzioneaza ca rste nevoie de cel putin 384 de miliarde de duro pentru finantarea a peste 2.000 de proiecte pentru finalizarea acestor cinci coridoare de transport.

“Cetateanul mediu din vechile state membre ale Uniunii Europene are la dispozitie de doua ori mai multi kilometri de autostrada per capita decat cel din noile state membre”, se mai arata in raport.

In aceste conditii, realizatorii raportului avanseaza sase recomandari pentru a aduce infrastructura de transport din regiune la nivelul necesar pentru a sustine ambitiile de crestere ale tarilor din ECE. Acestea sunt: consens politic, coordonare la nivel regional, prioritizarea proiectelor, mobilizarea resurselor financiare din sectorul privat pentru a depasi dificultatile de finantare, imbunatatirea eficientei proiectelor de investitii existente si monitorizarea constanta a lectiilor invatate.

In plus, pe langa imbunatatirea conditiilor de transport, investitiile in infrastructura vor impulsiona si sectorul contructiilor din regiune, mai spun specialistii citati.

„Avand in vedere aceasta nevoie de investitii in infrastructura, ne asteptam ca sectorul constructiilor din ECE sa creasca cu un ritm anual de 3,1%, depasind astfel ritmul de crestere din tarile din Europa Occidentala in urmatorii 5 ani”, a precizat Sorin Petre, partener, Servicii de Evaluare si Analiza Economica, PwC Romania, care este specializat, printre altele, in analiza economica a marilor proiecte de investitii.

De asemenea, raportul prezinta si o viziune a infrastructurii de trasnport in urmatorii 30 de ani. “Raportul indrazneste sa afirme ca 75% din infrastructura din 2050 nu exista in prezent in tarile din regiune – noile tehnologii vor avea un impact nu doar asupra modului in care este proiectata, construita si operata infrastructura de transport, dar si asupra cererii privind serviciile de transport. Acest lucru sugereaza ca o abordare regionala a problemelor dezvoltarii infrastructurii de transport ar fi mult mai eficienta si ar maximiza sansele de succes”, se mentioneaza in documentul citat.