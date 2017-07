Zilele trecute a fost publicata lista proiectelor care vor primi finantare prin intermediul programului PNDL, etapa a doua, ce are un buget de 30 miliarde de lei pana in 2020, de aproximativ 5 ori mai mare fata de prima etapa desfasurata in perioada 2013-2016. Conform datelor gasite pe site-ul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in cadrul programului se va asigura finantarea unui numar de 9.500 de obiective de investitii noi, dintre care 2.500 de crese si gradinite si 2.000 de unitati de invatamant.