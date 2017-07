Nu stii unde sa iti petreci serile de vara? Hotelul Radisson Blu iti ofera posibilitatea sa te relaxezi in mijlocul orasului si sa te bucuri de o atmosfera placuta dar si de preparate culinare deosebite.

CAFFE CITTA

Alege restaurantul italienesc Caffé Città! Situat in cadrul hotelului Radisson Blu Bucuresti, acesta ofera clientilor sai o autentica experienta italiana, punand accent pe gust, simplitate si accesibilitate. Meniul este inspirat din bucataria italiana de calitate, pastele, orezul cu creveti, pizza sau aperitivele specifice numarandu-se printre felurile preferate. In fiecare luna, restaurantul promoveaza o regiune a Italiei, astfel, clientii sai pot calatori cu simturile din Lombardia pana in Toscana sau Sicilia. Terasa in aer liber, recent amenajata, este deschisa pe tot parcursul sezonului de vara iar de la ora 9:00 clientii se pot bucura de un mic dejun lejer (cafea si produse de patiserie), completand experienta italiana intr-o atmosfera relaxanta.

15% reducere din nota de plata. Discountul nu se poate cumula cu alte reduceri existente in locatie.

Discountul nu se aplica la Sunday Brunch, Summer Brunch, Festive Brunch (Valentine's Day, Halloween Brunch etc.), Christmas Brunch sau oferta de Anul Nou.

Oferta nu poate fi cumulata cu reducerea cardurilor Blu Benefits. Oferta este valabila in restaurantul Caffé Città din cadrul hotelului Radisson Blu Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Bucuresti, telefon: 021.311.90.00.

PRIME SUMMER GARDEN

Localizat in gradina interioara a hotelului, restaurantul Prime Summer Garden isi intampina oaspetii cu o atmosfera relaxanta. Clientii pot comanda savuroase feluri de mancare preparate la gratarul cu carbuni sau din bucataria internationala. De asemenea, in zilele de miercuri si sambata atmosfera este completata de muzica live cu care o formatie cubaneza isi incanta clientii. Restaurantul este situat in cadrul hotelului Radisson Blu Bucuresti, fiind deschis in sezonul estival, intre orele 18:00 – 23:00 de luni pana joi si vineri si sambata intre orele 12:00 – 23:00. De asemenea, duminica intre orele 12:30 si 16:30 restaurantul este deschis pentru Brunch.

Oferta este valabila in restaurantul Prime Summer Garden din cadrul hotelului Radisson Blu Bucuresti, Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, Bucuresti, telefon: 021.311.90.00.

