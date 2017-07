Valoarea sumelor refuzate la plata de banci a explodat in luna iunie a acestui an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Aceasta a depasit 700 de milioane de lei, cea mai mare valoare din ultimii aproximativ doi ani, in crestere de la 159 de milioane de lei cu o luna inainte. Iancu Guda, economist-sef Coface Romania, este de parere ca situatia a fost generata de cresterea impactului insolventelor mari in economie.