”Riscurile legate de estimarile de crestere economica par echilibrate in viitorul apropiat, dar indica o incetinire pe termen mediu”, potrivit noilor estimarilor actualizate referitoare la perspectivele economiei mondiale (World Economic Outlook), citate de News.ro.

Fondul a redus estimarile referitoare la economia Statelor Unite la 2,1% pentru 2017 si 2018, de la cele de 2,3% si 2,5% publicate acum trei luni. Modificarea prognozelor a avut loc dupa ce FMI a renuntat la asteptarile ca masurile de stimulare dorite de administratia Trump vor stimula cresterea economica, in mare parte pentru ca detaliile legate de planurile respective nu au fost facute publice.

Consilierul economic si directorul pentru cercetare al FMI, Maurice Obstfeld, a spus ca economia mondiala este subiectul unei retorici protectioniste considerabile, cum este cazul propunerii presedintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale pe importurile de otel din China, dar ca aceste discutii nu s-au concretizat inca.

”Nu stim ce se va intampla in viitor. Aceste pericole sunt incluse in evaluarea risculu ide incetinire. Nu sunt incluse in estimarea noastra de banza pentru ca speram sa nu se intample, dar exista riscuri”, a afirmat Obstfeld intr-o conferinta de presa sustinuta la prezentarea estimarilor, la Kuala Lumpur. Pentru zona euro, FMI a imbunatatit estimarile de crestere economica pentru acest an si 2018 cu 0,2 puncte procentuale, respectiv cu 0,1 puncte, la 1,9% si 1,7%. Fondul a explicat ca asteptarile de crestere economica mai ridicata n regiune sunt sustinute de cererea interna mai puternica.

Fondul a redus estimarea de crestere a economiei britanice in acest an cu 0,3 puncte, la 1,7%, din cauza activitatilor sub asteptari din primul trimestru. Pentru 2018, FMI a mentinut prognoza la 1,5%. In China, FMI a revizuit in urcare estimarea de crestere a PIB in 2017 cu 0,1 puncte, la 6,7%, iar pentru 2018 cu 0,2 puncte, la 6,4%.