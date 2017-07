“Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) va fi coordonata in perioada iulie-decembrie 2017 de catre Dragos Petrescu, vicepresedinte al Romanian Business Leaders”, se arata intr-un comunicat al organizatiei.

CDR este formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si este condusa de un Consiliu Director format din presedintii si vicepresedintii a sase asociatii de business - Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania, (AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL) –, care coordoneaza prin rotatie activitatea coalitiei.

“CDR considera ca Guvernul Romaniei este capabil sa ia rapid decizii sanatoase pentru competitivitatea economiei”, se mentioneaza in comunicat.

Printre deciziile mentionate se numara mentinerea cotei unice de impozitare; acoperirea deficitului de forta de munca prin masuri care sa scada migratia talentelor si a oamenilor capabili de munca, sa atraga in tara romanii din diaspora si sa deschida piata muncii catre cetatenii non-UE; reducerea vitezei cu care cresc salariile si contributiile sociale, astfel incat sa fie armonizate cu castigurile in productivitatea muncii; operationalizarea unui sistem de invatamant dual conectat la nevoile angajatorilor; imbunatatirea sistemului de sanatate; simplificarea procedurilor administrative; modernizarea ANAF, ca parte integranta din proiectul cu Banca Mondiala; progres real in dezvoltarea infrastructurii, prin fonduri europene si in parteneriate public-privat functionale; reformarea sectorului public, mai ales in contextul aplicarii legii salarizarii unitare; implementarea consolidarii fiscale pentru impozitul pe profit.