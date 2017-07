Ministerul Educatiei urmeaza sa ingenuncheze universitatile prin: (1) taierile de fonduri la rectificarea bugetara si (2) aprobarea unei OUG in sesiune extraordinara pentru mutilarea UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - n. red.), institutie care garanteaza calitatea managementului in invatamantul superior, cercetare, dezvoltare si inovare”, a precizat liderul deputatilor PNL.

Ea a sustinut ca „rectificarea bugetara anuntata pentru luna august va taia masiv bani de la Ministerul Educatiei”.

„Astfel, majoritatea universitatilor vor ramane fara bani pentru burse, salarii si cercetare. In plus, universitatile care au bani din venituri proprii nu ii vor putea cheltui fara aprobare de la minister. O aberatie! Adica, universitatile care au economisit bani in conturi din proiecte de cercetare sau taxe se pot trezi cu fondurile blocate de la minister. Universitati performante, din punct de vedere economic, vor fi nevoite sa stea cu mana intinsa la minister pentru a acoperi cheltuielile crescute prin LEGE de Guvernul PSD. Aici se vede fatarnicia Guvernelor PSD: cresc cheltuielile universitatilor in timp ce le taie din venituri. In plus, le blocheaza si propriile fonduri”, a completat prim-vicepresedintele PNL.

Raluca Turcan a sustinut ca exista posibilitatea ca Guvernul sa aprobe o OUG prin care UEFISCDI va fi mutat din subordinea Ministerului Educatiei in cea a Ministerului Cercetarii.

„Mai exista un pericol! Liviu Dragnea va convoca Camera Deputatilor in sesiune extraordinara in perioada 2-4 august si este posibil sa fie aprobata o Ordonanta de Urgenta care muta UEFISCDI din subordinea Ministerului Educatiei in cea a Ministerului Cercetarii. Acest lucru ar insemna ca UEFISCDI nu va mai putea face nimic pe invatamantul superior, se vor pierde finantari, vor disparea platforme de genul Registrului Matricol Unic sau se va ajunge chiar la desfiintarea Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior. Prin astfel de intentii ascunse, Ministerul Educatiei isi va desavarsi opera de distrugere a invatamantului superior performant”, a adaugat deputatul PNL.

In incheiere, Raluca Turcan a spus ca liberalii „solicita responsabilitate bugetara, predictibilitate legislativa, asigurari ca bugetul invatamantului superior nu va fi afectat si ca institutia care garanteaza transparenta si eficienta cheltuirii banilor din cercetare va functiona deplin pentru a putea dezvolta si implementa proiecte cu finantare nationala si internationala in invatamantul superior”.

Sursa foto: Agerpres Foto