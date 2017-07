Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a lansat, luni, Programul de internationalizare a firmelor, iar in luna august va lansa alte doua programe pentru IMM-uri.

”Programul de internationalizare are un buget de 71 milioane lei, intre anii 2017 si 2020. Anul acesta are o alocare de 5 milioane lei, dar din anul 2018 va avea 20 milioane lei, din 2019 – 22 milioane lei si in 2020 - 24 milioane lei”, a afirmat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, potrivit News.ro.

Programul finanteaza companiile romanesti pentru participarea la misiuni economice, la targuri internationale, pentru cursuri sau pentru realizarea de site-uri si materiale de prezentare.

”Exista un grant maxim de 50.000 lei pentru societatile care doresc sa aplice, cu un aport propriu de 10%”, a spus Laufer.

Sumele maxime eligibile sunt de 30.000 lei pentru participari individuale la targuri si expozitii internationale, 15.000 lei pentru participari individuale la misiuni economice in strainatate, 10.000 lei pentru crearea identitatii vizuale, 10.000 lei pentru site si aplicatii, 10.000 lei pentru cursuri pentru angajati, in tara sau in strainatate, 10.000 lei pentru studii de piata si analize si 10.000 pentru alte activitati.

141 de firme s-au inscris in program in primele doua ore de la debut

Potrivit ministrului, luni, la ora 12:05, erau deja 141 de firme inscrise, din care 49 de companii au depus in primele zece minute, media fiind de o inscriere la fiecare doua minute si 49 de secunde, ”ceea ce reflecta un interes major pentru program".

”In acest an, ne-am propus sa finantam intre 100 si 150 de companii, in functie de grantul maxim pe care acestea il vor solicita. Cu siguranta acest program va primi o atentie speciala din partea noastra, fiindca ne intereseaza sa urmarim si rezultatele”, a afirmat Laufer.

Inscrierile in cadrul programului se vor finaliza vineri, 4 august, la ora 20:00, iar pentru selectia solicitantilor va fi aplicat principiul cronologic - "primul venit, primul servit".

In august, ministerul va lansa alte doua programe: Comert si Microindustrializare, primul pe 16 august, iar al doilea dupa o saptamana.

Programul pentru Comercializarea serviciilor de piata are un buget de 49,95 milioane lei, cu un grant maxim de 250.000 lei per beneficiar si maximum 10% contributie proprie.

”Cei care vor sa beneficieze de acest program sunt IMM-uri cu minimum un an vechime ce desfasoara activitate de comercializare a produselor si serviciilor de piata. Minimum 200 de beneficiari cuprinsi in program, dar speram la mai mult, si minim 400 de noi locuri de munca ce urmeaza sa fie create", a spus Laufer.

Doua noi programe pentru firme: Comert si Microindustrializare

Pe 21 august va fi lansat Programul de Microindustrializare, cu un buget de 74 milioane lei, cu un grant maxim este de 450.000 lei pe beneficiar. Contributia proprie va fi tot de maximum 10%.

Beneficiarii vor fi IMM-urile cu vechime mai mare de un an.

In cadrul noului program, se urmareste finantarea intre 165 de beneficiari si maximum 250, urmand a fii create minimum 350 de noi locuri de munca.

Ministrul arata ca astfel va debloca toate programele care ofera granturi pentru companii, in diverse sectoare si domenii.

