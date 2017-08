De ce ar alege un investitor sa deruleze afaceri in Romania? Salarii inca mici, dinamism si un cost al vietii printre cele mai scazute din lume. Daca faci 4.500 de lire sterline pe luna in Londra, va trebui sa castigi 1.365 de lire sterline in Romania, pentru a mentine acelasi standard de viata, reiese dintr-o analiza Rise Consortium.

Conform autorilor studiului, salariile in Romania sunt competitive, iar afacerile firmelor au crescut in majoritatea oraselor din tara in ultimii ani.

Cu toate acestea, din datele prezentate de organizatie, preluate de la Institutul National de Statistica, se remarca o discrepanta in crestere intre judetele cu cele mai mari salarii si cele din coada clasamentului. Astfel, salariul mediu brut pe economie a crescut de la 478 de euro pe luna in 2008 la 662 de euro pe luna in 2016.

Suceava, Harghita si Teleorman au cele mai mici salarii din Romania

Insa doar in 4 judete din tara, plus Capitala, nivelul salariilor a fost peste media nationala, respectiv Bucuresti (882 de euro/luna in 2016), Timis (756 de euro), Ilfov (751 de euro), Cluj (746 de euro) si Sibiu (682 de euro).

La polul opus, cu cele mai mici salarii, aproape la jumatate fata de varf, se afla judetele Suceava (470 de euro/luna in 2016), Harghita (477 de euro) si Teleorman (478 de euro).

Din punct de vedere al investitiilor publice, conform datelor prezentate in analiza (preluate de la institutiile din Romania), discrepantele dintre localitati sunt chiar si mai mari.

Astfel, in perioada 2007 – 2015, Bucurestiul (plus zonele limitrofe) a atras investitii publice (de la bugetul propriu si din fonduri europene), in valoare de 4,15 miliarde de euro. Sume importante s-au investit, in perioada mentionata, si in zona Brasovului (473,6 milioane de euro), Timisoara (451,7 milioane de euro), Constanta (430,3 milioane de euro) sau Cluj-Napoca (427,4 milioane de euro).

Orasele cu cele mai reduse investitii publice

In schimb, in Alexandria, pe ultimul loc in clasament, investitiile in perioada analizata au fost de aproape 100 de ori mai mici decat in zona Bucurestiului, respectiv 42,9 milioane de euro. Slab la capitolul investitii atrase stau si orasele Resita (53 de milioane de euro) si Giurgiu (65,14 milioane de euro).

Cu toate acestea, realizatorii analizei au remarcat faptul ca cele mai dinamice orase din Romania au avut si cele mai mari rate de crestere ale PIB/locuitor la paritatea puterii de cuparare din Uniunea Europeana.

De asemenea, la capitolul avantaje competitive ale Romaniei, autorii documentului puncteaza accesul la una dintre cele mai mari piete din lume (prin comparatie, Italia, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Romaniei, consuma mai mult in fiecare an decat toata India) si taxele scazute (cota unica de impozitare de 16%, aproximativ jumatate fata de taxa similara din Franta, Germania sau Italia, si scutirea de impozit pentru profitul reinvestit).