Pensiile militare si cele de serviciu nu vor mai fi actualizate in functie de nivelul salariului, ci doar cu rata inflatiei, iar aceste venituri nu vor mai putea depasi media salariilor din anii de activitate, a decis Guvernul. Citeste in slide-urile urmatoare ce alte decizii a luat Executivul, printre care se numara cresterea sporurilor in administratia locala si salariile politistilor.