Salariul mediu net pe economie a urcat, in luna iunie, la 2.380 lei (521 de euro), nivel maxim instoric, in crestere cu 17 lei fata de luna anterioara. Comparativ cu anul anterior, cresterea a fost de 14,5%, in stagnare fata de luna anterioara, reiese din datele publicate de Institutul nationald e Statistica (INS).

Ritmul anual de crestere din mai si iunie ramane, insa, departe de cel atins in ianuarie, de 18,4%, cel mai inalt inregistrat dupa noiembrie 2008, scrie News.ro.

Castigul mediu brut a atins de asemenea in iunie un nivel-record, de 3.313 lei, in crestere cu 0,8% fata de luna mai.

In luna iunie, castigul mediu brut a urcat cu 15,3% fata de iunie 2016, in contextul in care salariul minim brut pe economie a fost majorat de Guvern cu 16% de la 1 februarie 2017, de la 1.250 lei pana la 1.450 lei.

Pe ramuri de activitate, “valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (5.853 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.400 lei)", se arata in comunicatul INS.

Potrivit datelor INS, pe langa sectorul IT, castigul mediu net din Romania a depasit nivelul de 1.000 de euro (4.500 lei) in luna iunie in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (5.478 lei), fabricarea produselor de cocserie (4.880 lei), activitati de servicii anexe extractiei (4.820 lei), sectorul financiar-bancar (4.754 lei), transporturi aeriene (4.658 lei) si activitati de editare (4.534 lei).

In administratia publica si aparare, castigul mediu net a fost in iunie de 3.622 lei (792 euro), in crestere cu 25% fata de iunie 2016, in timp ce in invatamant, castigurile au urcat cu 21,4% in ultimul an, pana la 2.345 lei (513 euro), in medie, iar in sanatate salariul mediu a ajuns la 2.672 lei (585 euro), mai mare cu 35,7% fata de iunie 2016.