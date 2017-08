Datele publicate de INS arata o accelerare a cresterii economice in al doilea trimestru din 2017 fata de primul trimestru, cand produsul intern brut (PIB) al Romaniei a cu 5,7% fata de aceeasi perioada din 2016, si pe serie bruta si pe cea ajustata, si cu 1,8% fata de trimestrul precedent, scrie News.ro.

In date ajustate sezonier, PIB-ul Romaniei a urcat cu 5,7% in al doilea trimestru fata de aceeasi perioada din 2016, dupa un avans de 5,7% in trimestrul I din 2017, de 5% in trimestrul IV din 2016 si de 4,4% in al treilea trimestru al anului trecut.

In ceea ce priveste evolutia fata de trimestrul anterior, cresterea din al doilea trimestru din acest an a fost de 1,6%, dupa +1,8% in primul trimestru, +1,6% in trimestrul IV din 2016 si +0,7% in al treilea trimestru din 2016, arata seriile publicate de INS.

Trimestrul II din 2017 a fost al optulea trimestru la rand de crestere economica, arata seriile INS.

Pentru primul semestru, cresterea economica a fost de 5,8%, pe serie bruta, si de 5,7%, pe seria ajustata.

In primul trimestru din acest an, patru sectoare au avut o contributie determinanta la cresterea economica. Astfel, activitatea din sectorul informatii si comunicatii a crescut cu 15,3% fata de primul trimestru din 2016, iar activitatile profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport - categorie care cuprinde cele mai multe servicii - au urcat cu 9,4%.

De asemenea, sectorul comertului a crescut in primul trimestru cu 7,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce industria - sector-cheie care contribuie cu aproape un sfert la PIB - a avansat cu 6,8%.

Statisticile oficiale arata ca, in primul trimestru, un singur sector a fost pe minus, cel al intermedierilor financiare (ce include in special bancile, asigurarire si pensiile private), care a scazut cu 0,7%.

De asemenea, rate mici de crestere fata de trimestrul I din 2016 au fost inregistrate in agricultura (+0,9%), constructii (+1,2%) si tranzactii imobiliare (+2,8%).

Pe partea de utilizare a PIB, economia a fost sustinuta in primul trimestru in principal de consum, asa cum estimau toti analistii.

Astfel, cheltuielile pentru consum final ale gospodariilor populatiei au urcat cu 7,4%, contribuind cu 4,8% la cresterea PIB, iar variatia stocurilor a avut o contributie de +0,2%, arata datele revizuite ale INS.

In schimb, formarea bruta de capital fix, un indicator al investitiilor din economie, a scazut in primul trimestru cu 1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In primul trimestru, agricultura a continuat sa aiba o pondere redusa la formarea PIB-ului Romaniei, de doar 1,7%, industria a contribuit cu 22,5%, constructiile - cu 3,3%, comertul - cu 19%, sectorul de informatica si comunicatii - cu 6,2%, trazactiile imobiliare - cu 8,8%, iar administratia publica si apararea - cu 13,8%, restul fiind aportul altor sectoare.

Anul trecut, agricultura a ajuns la cea mai scazuta pondere anuala la formarea PIB-ului Romaniei din istorie, de doar 3,9%, industria a contribuit cu 23,1%, constructiile - cu 6%, comertul - cu 18,1%, sectorul de informatica si comunicatii - cu 5,6%, trazactiile imobiliare - cu 8,2%, iar administratia publica si apararea - cu 10,2%, restul fiind aportul altor sectoare.

In 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, cel mai inalt ritm de dupa 2008. In 2015, economia romaneasca a avansat cu 3,9%.

Pentru intregul an 2017, guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,2%, in timp ce institutiile internationale si cei mai multi analisti financiari estimeaza un ritm cuprins intre 4% si 5%.

Economia a primit mai multi stimuli salariali si fiscali din partea guvernului in ultimii doi ani. Masurile au stimulat consumul si cresterea economica, insa au generat dezechilibre externe importante, avertizeaza analistii.

Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat in 2016 un deficit de 4,1 miliarde euro, de peste doua ori mai mare fata de 2015, in special ca urmare a deteriorarii balantei comerciale, care a continuat in prima jumatate a acestui an.

