Economia Romaniei, intre cifrele fabuloase referitoare la cresterea economica si realitatea din mediul de business. Avem crestere economica impresionanta, insa bazata pe consum si insotita de adancirea deficitelor, similara cu cea din 2008. In schimb, firmele au o situatie financiara mult mai precara decat in urma cu noua ani, ceea ce le face de doua ori mai vulnerabile in eventualitatea unei noi crize financiare, sustine Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). Iata cinci indicatori care sustin aceasta teorie!