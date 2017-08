Presedintele Frantei viziteaza Romania maine, 24 august, la invitatia omologului sau, Klaus Iohannis, prilej cu care aruncam o privire de ansamblu asupra prezentei companiilor franceze in economia romaneasca.

Discutiile care vor avea loc la Palatul Cotroceni intre Emmanuel Macron si Klaus Iohannis se vor concentra pe dezvoltarea si aprofundarea relatiei bilaterale de Parteneriat Strategic, precum si pe principalele subiecte aflate pe agenda europeana, internationala si de securitate. La finalul intrevederii cei doi presedinti vor sustine o conferinta de presa comuna.

Pana cand vom afla ce vor discuta Klaus Iohannis si Emmanuel Macron maine la Palatul Cotroceni, sa aruncam o privire asupra prezentei companiilor franceze in economia romaneasca si a evolutiei acesteia.

Industria, serviciile financiare si comertul sunt cei trei piloni principali ai prezentei franceze in economia romaneasca, potrivit datelor Camerei Franceze de Comert si Industrie in Romania (CCIFER). In cateva cifre, aceasta prezenta inseamna 4,2 miliarde de euro investitii franceze directe, 120.000 de locuri de munca directe si 3.000 de companii active cu capital francez.