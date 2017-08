Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sapte luni ale acestui an cu un deficit de 5,14 miliarde lei, reprezentand 0,63% din PIB, in scadere fata de primul semestru, dar in crestere de aproape trei ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de crestere a cheltuielilor, trase in sus mai ales de salariile bugetarilor, a depasit avansul incasarilor, arata datele publicate vineri seara pe site-ul Ministerului Finantelor, potrivit News.ro.

Dupa primele sase luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,3 miliarde lei, reprezentand 0,77% din PIB, cee ce indica un excedent de circa 1,2 miliarde lei in luna iulie.

In primele sapte luni ale anului trecut, bugetul general consolidat al statului a inregistrat un deficit de 0,23% din PIB sau 1,74 miliarde lei.

Principalul motiv al executiei bugetare slabe din primele sapte luni ale acestui an a fost cresterea incasarilor la buget intr-un ritm inferior ritmului de crestere a cheltuielilor.

"Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 141,2 miliarde lei, reprezentand 17,3% din PIB, au fost cu 9% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. (...) Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 146,4 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 11,4 % fata de primele sapte luni ale anului trecut", arata raportul bugetar lunar.

Pe categorii de venituri, cresteri importante au fost inregistrate in primele sapte luni la incasarile din contributiile sociale (+16,4%), din impozitul pe salarii si venit (+10,8%) si din venituri din capital (+15,2%).

"Incasarile din impozite si taxe pe proprietate au scazut cu 6,5% fata de perioada similara din 2016, fiind determinata, in principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe constructii speciale. Incasarile din alte impozite si taxe pe bunuri si servicii au crescut cu 62% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea fiind determinata, in principal, de evolutia incasarilor aferente contributiei datorate pentru medicamente, precum si pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, se arata in raport.

Incasarile din TVA s-au redus in primele sapte luni cu 4,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in primele sase luni, scaderea a fost de 4,3%, sugerand un declin si mai marein iulie.

Incasarile din accize au fost cu 5,8% mai mici comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, fiind influentate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice incepand cu 1 ianuarie 2017.

Totodata, sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 6,5 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat au fost in primele sapte luni de 146,4 miliarde lei, in crestere cu 11,4% fata de aceeasi perioada din anul precedent, ceea ce reprezinta o accelerare fata de primele sase luni, cand rata de crestere era de doar 10%.

Cheltuielile de personal au crescut cu 20,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ca urmare a majorarile salariale acordate in a doua parte a anului trecut si la inceputul acestui an.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 3,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, subventiile sunt in crestere cu 22,3%, in timp ce cheltuielile cu asistenta sociala au urcat cu 10,7%.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 8,4 miliarde lei, respectiv 1% din PIB, in scadere cu 34,4% fata de aceeasi perioada din 2016.

In primele sapte luni din 2016, cheltuielile pentru investitii au fost de 12,8 miliarde lei, respectiv 1,7% din PIB-ul de anul trecut, potrivit executiei bugetare publicate de MFP in urma cu un an.

In 2016, deficitul bugetului general consolidat al statului a fost de 18,3 miliarde lei, reprezentand 2,4% din produsul intern brut (PIB), pe metodologia cash, insa ultimele date ale Eurostat arata ca, pe metodologia europeana ESA 2010, deficitul bugetar al Romaniei a fost de 3% din PIB anul trecut.

Guvernul PSD-ALDE a construit bugetul pentru 2017 pe venituri estimate la 254,7 miliarde lei, mai mari cu 14% fata de nivelul de anul trecut, si pe cheltuieli de 278,8 miliarde lei, cu 15% mai mari.

Astfel, deficitul bugetar a fost prevazut la 24,1 miliarde lei, reprezentand 2,96% din PIB pe metodologia cash si 2,99% din PIB pe metodologia ESA 2010, PIB-ul fiind estimat la 815,2 miliarde lei, cu o crestere economica de 5,2%.

