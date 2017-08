Indicatorul CFA Romania de incredere macroeconomica, lansat in 2011, masoara anticipatiile analistilor financiari privind activitatea economica in Romania pentru urmatoarele 12 luni.

Diminuarea din luna iulie vine dupa ce indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut puternic in iunie, cu 6,6 puncte fata de luna precedenta, la 60 de puncte.

In iulie, scaderea a avut loc din cauza unei singure componente. Astfel, indicatorul conditiilor curente a scazut cu 1,2 puncte, la 75 puncte, in timp ce indicatorul anticipatiilor pentru situatia din urmatorul an a urcat usor, cu 0,2 puncte, pana la 52 puncte.

Sondajul arata ca asteptarile privind conditiile de afaceri din Romania din urmatoarele 12 luni s-au inrautatit, indicatorul coborand in iulie la -25%, de la -22% in iunie, insa 52,3% dintre cei chestionati se asteapta ca in urmatoarea perioada conditiile de afaceri sa ramana la fel.

Indicatorul ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca), fiind calculat pe baza a sase intrebari cu privire la conditiile curente, referitoare la mediul de afaceri si piata muncii, si la anticipatiile, pentru o perioada de un an, pentru mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal si a averii personale la nivel de economie.

Sondajul evalueaza si anticipatiile pentru salarii, rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb euro/leu, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului.

Potrivit sondajului, in ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 77,3% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, fata de 70% in precedentul sondaj.

"Astfel, valorile mediane ale anticipatiilor atat pentru orizontul de 6 luni, cat si pentru cel de 12 luni au consemnat un curs anticipat de 4,6000 (valori similara cu cele inregistrate in exercitiul anterior)", se arata in comunicat.

Analistii se asteapta la o usoara inrautatire a pietei muncii in urmatorul an, cu o balanta de -5% a raspunsurilor (20,5% din cei chestionati asteapta o imbunatatire), de la -2% in iunie.

Analistii estimeaza o crestere a veniturilor populatiei in urmatorul an, dar mai putin pronuntata ca in luna anterioara (+14% in iulie, fata de +29% in iunie).

Analistii membri ai CFA estimeaza, in medie, un nivel al inflatiei de 2% pentru intervalul august 2017 - august 2018, valoare similara cu cea inregistrta in raportul anterior.

In privinta situatiei economice pe plan mondial in urmatorul an, 63,6% dintre cei chestionati se asteapta la conditii economice normale, in timp ce 29,5% dintre cei chestionati se asteapta la o situatie buna.

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni in randul membrilor CFA Romania si al candidatilor pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.

CFA Romania este asociatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrata de CFA Institute (USA), organizatia avand peste 180 de membri.

Sursa foto: Pivot/Shutterstock