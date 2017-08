Absorbtia fondurilor europene reprezinta inca o problema pentru Romania, care a dus lipsa, pana in aceasta vara, de institutii de management si control acreditate. Daca cifrele nu arata prea bine, tipul proiectelor care primesc finantare este, in schimb, din ce in ce mai divers, in timp ce bancile se arata tot mai implicate in sustinerea IMM-urilor si atragerea banilor europeni in tara.

Primul pas in incercarea de a accesa fonduri prin programe europene ar trebui sa fie o discutie cu banca, institutia care analizeaza daca proiectul poate fi finantat prin fonduri structurale si daca poate primi credit pentru cofinantare. Unele banci cu un portofoliu semnificativ pe acest tip de finantare ofera toate instrumentele necesare demararii si implementarii proiectelor, creditele fiind acordate atat in lei, cat si in euro.

Ce orase primesc bani europeni

Intr-un clasament pe orase, prima pozitie este ocupata de Oradea, care a atras cei mai multi bani prin programe europene, in perioada 2012-2016, conform datelor SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiei pentru Instrumentele Structurale). Printre proiectele finantate in acest mod se numara lucrarile de reabilitare a Cetatii Oradea, construirea a doua pasaje peste centura orasului si reamenajarea unor cladiri de patrimoniu.

In ceea ce priveste rata de absorbtie a fondurilor europene, locul fruntas revine insa municipiului Baia Mare, unde au fost realizate numeroase lucrari de modernizare in ultimii ani, in special in zona Piata Cetatii. Orasul a concurat pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021.

Linii de finantare pentru startup-uri si persoane fizice autorizate

Antreprenorii pot accesa fonduri nerambursabile prin diferite linii de finantare, in functie de tipul afacerii.

Persoanele fizice autorizate (PFA) se pot orienta spre Programul National de Dezvoltare Rurala - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, care ofera 70.000 euro pentru proiecte cu activitate in zona serviciilor medicale, de agroturism sau productie si 50.000 euro pentru alte tipuri de activitati neagricole.

Pentru startup-uri, cu exceptia celor din Bucuresti si judetul Ilfov, exista Programul Operational Capital Uman, cu linia de finantare Romania Start-Up Plus, unde fondurile sunt de pana la 40.000 euro pentru fiecare proiect selectat. Este insa un proces de durata, intermediat de administratorii de grant - institutii si organizatii neguvernamentale.

Un program similar, Diaspora Start-Up, este destinat romanilor care vor sa se intoarca din strainatate si sa devina antreprenori in tara. Anul acesta, evaluarea de catre Autoritatea de Management a proiectelor inscrise in aceste doua programe a inceput in luna ianuarie, proiectele fiind depuse in toamna lui 2016.

O linie de finantare interesanta pentru microintreprinderi, firme mici si mijlocii este cea creata pentru extinderea capacitatilor avansate de productie din cadrul Programului Operational Regional, unde fiecare proiect poate primi sume cuprinse intre cateva sute de mii si 1 milion de euro. Programul permite sustinerea investiiilor, insa firmele trebuie sa contribuie suplimentar in procente destul de insemnate si sa asigure alte cateva conditii de eligibilitate, cum ar fi numarul minim al salariatilor (cel putin 3 salariati, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare). Nu pot depune proiecte firmele din Bucuresti si din judetul Ilfov.

