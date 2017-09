Atunci cand rosteste cuvantul “golf” este aproape imposibil sa nu il scrie, mental, cu majuscula: Golf. A castigat multiple campionate si a reinvestit banii cu cap. Este unul dintre cei mai cunoscuti profesori ai acestui sport, renumit pe plan mondial, cu experienta in Australia, Turcia, Bulgaria si, acum, provocarea majora – sa popularizeze acest sport si in Romania. Am stat de vorba cu romanul Demis Papillon despre ce implica, de fapt, golful, planurile sale imobiliare de pe litoral, dar si pretul unui astfel de business-hobby-sport.

L-am intalnit pe Demis la Clubul Diplomatic din Herastrau, unde administreaza terenul de Golf – unul dintre cele mai vechi din regiune, amenajat in 1928. “Este, fara doar si poate, unul dintre cele mai bine pozitionate terenuri de golf pe care le cunosc eu! Unde mai vezi terenuri in oras? De obicei sunt construite si amenajate in afara oraselor, la distanta”, spune Demis.

Nascut in Romania, a emigrat alaturi de familie (nu fara dificultati si relatii) in anii ’70 in Australia. In acest proces, si-a schimbat si numele, pentru a nu fi depistat de regimul comunist. Parintii sai aveau doua cluburi in anii ’70 – Pelican si Orient, chiar in Piata Ovidiu din Constanta. De la un punct incolo, cand regimul comunist a inceput sa se inaspreasca, dupa venirea lui Richard Nixon in tara, au vandut tot si si-au cumparat (la propriu) iesirea din Romania. Initial voiau sa mearga in SUA, insa pe vremea aceea nu au putut deoarece acceptau doar azil politic, nu si economic. Numele si l-a schimbat in Singapore, din Forfolea devenind Papillon.

Inca din adolescenta, a fost pasionat de golf. “Imi amintesc ca locuiam aproape de terenul de golf, odata ajuns in Australia, si, aproape zilnic, saream gardul pe furis sa ma duc sa joc. Intr-o zi m-a vazut cel care mi-a devenit de altfel si primul antrenor si, strigandu-ma pe nume, mi-a zis sa vin sa ma antrenez, pe gratis. Mi-a pus crosa in mana si mi-a zis doar “loveste”. Si asta am facut. Zilnic, loveam cu crosa in mingii”, isi aminteste, amuzat si nostalgic, Demis.

“Pe vremea aceea lectiile de golf erau diferite de ceea ce se face acum. M-a invatat, scurt, cum sa tin crosa si cum sa trag in mingii, nimic tehnic, cum facem astazi. Jucam, insa, in fiecare zi, uneori de dimineata pana seara, asa mult mi-a placut”.

Antreprenoul nu o sa uite niciodata ce i-a spus, atunci, primul sau antrenor. “You swing like a romanian wooden clock. I’ll make it a swiss clock (Lovesti ca un ceas romanesc din lemn! O sa iti transform lovitura intr-un ceas elvetian! – trad.)”. Acet lucru se intampla acum aproape 40 de ani in urma.

Coruptia este primul motiv pentru care lucrurile nu se misca mai repede in mai bine in Romania – si aici vorbesc de coruptie pe TOATE nivelurile!

Inainte de a prelua administrarea terenului de Golf din Herastrau, in 2016, Demis a venit in Romania doar de cateva ori. Prin ’96-’97, apoi la inceputul anilor 2000 si in 2008. “Am vazut cum a evoluat Romania si Bucurestiul. Si da, evolueaza – nu atat de rapid precum ar putea, in principal din cauza coruptiei masive si a politicienilor, dar evolueaza”, spune el.

Golf si investitii imobiliare

Demis nu s-a sfiit sa-mi vorbeasca, fara perdele, de toate planurile sale. In anii ’90 a cumparat 1.500 de metri patrati de teren intre Navodari si Mamaia, planuind, in acea perioada, sa construiasca locuinte. Dupa ce s-a lovit insa de birocratia tipic romaneasca, si-a dat seama, din pacate, ca Romania mai trebuie sa evolueze multi ani pana sa ajunga la nivelul Australiei.

Intre timp a vandut 750 de metri patrati unui arab, fiind o investitie pera mare – “nu am bani de mogul. Chiar si asa, cu spatiul lasat, pot sa construiesc 25 de apartamente. Circa 30% le voi vinde, pentru a recupera investitia, restul le inchiriez – un fel de fond de pensii”, spune el. Proiectul se afla inca la inceput, asteapta avizul de urbanism.

Primele trei campionate le-a castigat in anii ’80, pe diferite continente, strangand din premii, in acea decada, echivalentul a circa 500.000 de euro in banii de astazi. “De exemplu, in 1985, am castigat un campionat de Golf si am primit un premiu de 30.000 de dolari, cash. O casa in Australia era, la acea data, 8.000 $. Ce am facut? Am cumparat 4 case si le-am inchiriat, traind din chirii”, povesteste Demis, intr-o romana aproape fara cusur.

Desi poti crede, uitandu-te la televizor, ca golful poti sa il practici de performanta pana la o varsta mai inaintata decat alte sporturi, acesta este un lucru fals. “Performanta faci cu adevarat pana la 40 de ani. Noi suferim mult din cauza media – ce arata la televizor nu este aproape niciodata adevarul adevarat a ceea ce se intampla pe terenurile de golf. Distantele par mai scurte, sunt alese de aproape fiecare data loviturile reusite. Si atunci amatorii care vin sa faca cursuri, cand vad ca nu este totul ca la televizor, sunt dezamagiti. Se pune, deci, presiune pe antrenori, ne fac viata dificila. Trebuie sa fii cu picioarele pe pamant”, spune Demis Papillon.

Prostia este o gluma pe langa rautate, si o observ peste tot in societatea romaneasca – oamenii nu au bun simt, nu sunt buni unul cu altul, nu isi zambesc.

Pentru a incepe sa joci la amatori iti ia circa un an. In al doilea an, poti incepe sa joci golf la un turneu de amatori, destul de comfortabil. Desi poate parea un sport scump, nu este chiar asa – preturile variaza de la circa 1.000 de lei si pot depasi 2.000 de lei pentru 10 lectii. “De exemplu, putem elibera green card la 1.000 de lei, si pe baza acestui card poti intra si juca pe orice teren din lume. Fara el, in Europa cel putin, nu te lasa sa intri – este nevoie de o eticheta, este un sport nobil”, spune, apasat, Demis.

Sursele de venit

Sursele de venit ale unui antrenor de golf sunt diverse – primeste un fee de la clubul la care este arondant (cum este, de exemplu, Tiger Woods Pro), comisioane, turnee, sponsorship-uri. Astfel, Demis Papillon, dupa mai bine de trei decade de golf primeste, in prezent, intre 30 si 50.000 de euro/luna. “Evident, aici intra si contracte de publicitate. Uite, de exemplu, pentru reclama aceea de pe teren (imi indica cu mana un mic panou publicitar pe terenul de golf), compania plateste 3.500 de euro. Daca ai si turneu, in perioada respectiva pretul creste”, explica profesionistul.

In Romania se tin turnee, insa de amatori, nefiind piata pentru mai mult, in prezent. “Pentru ca un profesionst sa vina sa joace, premiile trebuie sa fie de un minim 30.000 de euro. Si asta pentru un pro micut”.

Ce l-a facut sa se intoarca in Romania?

Dupa ani in care a profesat si antrenat in Australia, Turcia si Bulgaria, Demis s-a intors in Romania in 2016. “Un rol principal in aceasta decizie a avut-o profesorul meu de golf din Australia, care este un individ extrem de persuasiv. M-a intrebat, retoric, ce mai caut eu in Australia? Romania are nevoie de mine, mi-a aruncat aceasta provocare, de a populariza acest sport si in tara mea natala! Si nu am refuzat. Mi-ar fi usor sa plec – iau un avion si gata, insa cine fuge de provocare? Eu nu”.

In Romania sunt, in prezent, peste 2.000-3.000 de jucatori de Golf activi, insa sunt inregistrati in Federatie doar 260-280. “Este o piata la inceput, inca haotica, inclusiv in sanul Federatiei. In timp insa, o sa se aseze, atunci cand va exista si know how-ul necesar”.

Ca o comparatie, in Australia, cu o populatie similara cu a Romaniei, sunt 1 milion de jucatori de golf si inregistreaza o crestere de peste 20% de la an la an a numarului acestora. De asemenea, Australia are circa 1.800 de terenuri de golf.

Investitia in teren este una foarte mare – doar intretinerea lui costa 30.000 de euro pe an. “Petrol, ingrasaminte, gaurit, iarba se taie de doua ori pe saptamana cu masini de taiat care costa, pe bucata, si 50.000 de euro. Acesta, din Herastrau, este considerat un teren mic, are doar 5 hectare. Un teren mare, de championship, are minim 80 de hectare. De asemenea, pentru intretinerea terenului este nevoie de un inginer agronom si avem si 18 oameni care se ocupa cu taiatul ierbii, pesticide si ingrasaminte. Mediul si cu terenul sunt intr-o lupta continua”, spune, zambind, Demis.

Romania, din pacate, nu investeste in prezent in terenuri de golf, desi este un sport atat al fizicului, cat si mintii, si este, spune antrenorul, un sport nobil care poate fi practicat in egala masura si de barbati, si de femei. “Pur si simplu Romania nu are know how, nu se pricepe, inca, la golf. Am vrut sa facem un teren si mai bun decat cel de acum, avem nevoie de circa 200.000 de euro – si asta este o suma foarte mica, infima, fata de cat investesc altii, in alte state. Guvernul nu misca un deget, insa. Clubul Diplomatic se sustine singur, fara niciun ban de la MAE si Guvern – salarii, taxele platite la stat, intretinerea, restaurantele, piscina, toate sunt private enterprise”, explica Demis.



Si ar mai fi un motiv pentru care Guvernul nu misca un deget pentru a investi in Golf. Opinia publica, considera romanul, ar exploda daca ar citi ca au fost alocate sute de mii de euro pentru acest sport, cand nu sunt bani pentru a plati salarii si pensii. “Media i-ar desfiinta”.

Gandesc, in timp ce spune aceste lucruri, ca ORICUM media ii desfiinteaza aproape zilnic pentru investitiile fara cap ale actualului Guvern, insa ei isi vad de furturi si coruptie nestingheriti.

Fara sa imi citeasca gandurile, antrenorul continua, cu patos: “Lumea nu intelege ca golful reprezinta un etalon al civilizatiei!”.

Romania evolueaza, dar nu cu viteza la care ar trebui

Venind rar in tara, antrenorul si antreprenorul de Golf a vazut treptele pe care le-a traversat Romania de-a lungul deceniilor. “Am vazut, de exemplu, cum s-a mai curatat Bucurestiul. Lucrurile s-au schimbat, insa foarte incet pentru asteptarile pe care le avem. Coruptia este primul motiv pentru care lucrurile nu se misca mai repede in mai bine – si aici vorbesc de coruptie pe TOATE nivelurile, de la varf pana la omul care tunde iarba”.

Motivul? “Pluteste in aer, in Romania, nevoia de supravietuire a fiecarui individ. Daca ai avea o economie puternica, ai avea automat salarii mari, ai fi multumit si nu ti-ai risca job-ul pentru cateva zeci de euro furati! Plus, nu ti-ar mai pleca angajatii”, spune Demis.

De ce ai nevoie pentru a te apuca de golf

In primul rand, ai nevoie de timp. Si romanii stau foarte prost la managementul timpului, puncteaza, fara sa ezite, Demis. “Ca sa ajungi un bun amator trebuie sa vii sa te antrenezi de cel putin 2 ori pe saptamana si sa joci pe teren de trei ori pe luna. La noi, aici, poti sa vii imbracat aproape cum vrei, echipamentul se inchiriaza, deci nu platesti decat cursurile”.

Nu ma pricep deloc la golf si i-am recunoscut acest lucru inca din startul interviului – “experienta” mea se rezuma la cateva jocuri Tiger Woods din anii ’90, pe PC. Asa ca il intreb pe Demis Papillon cateva obiceiuri mai ciudate ale sportului. Zambeste si imi spune ca, cel putin deocamdata, este obligatoriu sa vii cu camasa pe tine, neaparat cu guler – inca nu sunt acceptate tricourile. “Este o chestiune de gentleman”.

Din pacate, sau fericire, lucrurile se schimba. “Generatia millenials nu este aproape deloc atrasa de acest sport, asa ca la nivel de federatii o sa convenim sa relaxam putin regulile, sa ne aliniem cerintelor si dorintelor, pana la urma. Sunt multe reguli si trebuie sa fim flexibili – asa cum s-a schimbat, de exemplu, rubgy-ul sau cricket-ul de-a lungul deceniilor, asa o sa schimbam si golf-ul – cine stie, poate chiar o sa punem muzica pe terenuri?”, spune, amuzat, antrenorul.

Ca obiceiuri speciale, un adevarat jucator de golf bea wiskey dupa partida, spune, razand, Demis. “Daca nu bei wiskey dupa ce joci, nu esti golfer adevarat! Si nu glumesc! De asemenea, pe teren trebuie sa ai o eticheta, sa fii un gentleman. De exemplu, daca ii ajungi din urma pe cei care sunt in fata ta, acestia din urma trebuie sa te lase sa ii depasesti. Din pacate, am observat ca in Europa de Est asta nu prea se intampla – nu imi dau seama de ce, parca stai la coada si nu vrei sa ti-o ia cineva in fata!”.

Golful de invata sa fii integru, demn si onest. “In Golf nu poti sa furi, sa te minti si sa minti. Te deschide ca o carte. De asemenea, te obliga sa fii atent in jurul tau – pui telefoanele pe silent, nu te apuci sa vorbesti cu iubita sau iubitul cand altii lovesc. De la prima gaura pleaca maxim 4 oameni, dar pot pleca alte echipe la 10 minute distanta”.

Te poti apuca de Golf, de preferat, de pe la 10-12 ani, cand poti sa fii mai atent si mai rabdator. “Am si cursanti care vin de la 6 ani, insa cred ca esti putin cam mic la aceasta varsta si te poti plictisi repede”.

In Romania, circa 80% dintre cursanti sunt barbati, si acest lucru il contrariaza pe antrenor. “Fetele se pricep foarte bine la golf, dar se pare ca in Romania nu prea vin. Majoritatea celor care vin sunt sotii sau prietene, amante ale barbatilor. Foarte foarte rar se intampla sa vina ele singure, din proprie initiativa, sub 2%”.

Manual de golf in scoli

Il intreb pe antrenor cum i se pare ideea ministrului educatiei, Liviu Pop, de a scoate pe piata 40 de manuale de sport, inclusiv golf.

Se uita lung la mine, apoi evita intrebarea, spunand ca alta este problema majora a sportului in Romania. “Am vorbit cu PGI Europa si mi s-a spus ca ar fi cazul sa promovez mai bine acest sport in Romania, inclusiv in scoli. Sa invete profesorii de sport pe elevi priza, postura si sa ii lase chiar sa traga cateva mingii in curtea scolii. Din pacate, nu gasesc profesori de educatie fizica care sa fie deschisi! Mai mult, multi profesori nu sunt antrenati sa comunice cu copiii, nu au tact pedagogic – elevii fac sport pentru a socializa, a se misca, a juca in echipa, nu sa urle profesorii la ei si sa isi verse frustrarile”, spune, taios, Demis Papillon.

Insist putin pe tema manualelor de sport si accepta provocarea. “Da, exista si in Australia manuale de sport. Insa acolo este un cu totul alt sistem de invatamant, mult mai performant si mai apropiat de zilele noastre. De exemplu, nici la stat nici la privat nu trebuie sa iti platesti manualele! Totul se acopera. Si sunt printate la timp. De asemenea, toate scolile au biblioteci foarte bine puse la punct, astfel incat sa nu dai niciun ban decat pe ceea ce este suplimentar”.

Ce ar schimba in Romania

Recunosc ca raspunsul antreprenorului ma uimeste. Sunt obisnuit sa mi se spuna ca ar schimba infrastructura, economia, coruptia, insa, fara sa ezite, Demis spune, raspicat: “As schimba rautatea romanilor”.

“Oamenii de aici sunt rai. Si nu rai in sensul gelos – gelosi sunt peste tot. In Australia, de exemplu, nu am cunoscut niciodata rautate. Prostia este o gluma pe langa rautate, si o observ peste tot in societatea romaneasca – oamenii nu au bun simt, nu sunt buni unul cu altul, nu isi zambesc, vad agresivitate peste tot – in autobuze, in magazine, in restaurante sau in trafic, doar rautate. Bunatatea s-a pierdut, undeva, in negurile istoriei noastre”.

Exista insa si parti pozitive, sau cel putin mixte. De exemplu, lui Demis ii place ca in Romania nu exista reguli atat de stricte.

“Oamenilor din Romania nu le plac regulile, corectitudinea. De aceea, aici ai voie sa glumesti cu cineva, sa ii zici, de exemplu, vai dar cat de prost gust te-ai imbracat, ce e cu hainele alea pe tine? Si nu ti se intampla nimic. Poti sa zici cuiva “emigrantule” si, la fel, nu se intampla nimic. In Australia, daca ai indrazni sa ii zici cumva si in gluma ca este “un emigrant”, esti trimis in judecata, daune enorme, nu se discuta”.

Pe de alta parte, lipsa aceasta de reguli are si tais negativ. “Daca, de exemplu, un Boureanu ar fi lovit un politist in Australia, nici nu existau discutii, in secunda doi era in duba si la inchisoare, legat si la revedere, devenea istorie!”

Evident, daca este sa gandeasca utopic, i-ar placea sa se schimbe clasa politica. “USR este o speranta, insa poate se hotarasc si ei sa devina un partid si nu un ONG cum par, mai degraba acum. Sa aiba o doctrina, sa o expuna, sa vorbeasca de programe! De ce a castigat PSD alegerile? Pentru ca au avut un program, clar, punctual! Ca nu l-au indeplinit si nu fac nimic cu ce au promis, asta-i alta poveste, dar macar au avut”.