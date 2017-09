Motivul invocat de cei care nu reusesc sa isi gestioneze datoriile si sa faca economii este faptul ca nu castiga suficient pentru a pune bani deoparte si a se achita de platile lunare. Iar in unele cazuri, in incercarea de a-si plati datoriile de la o luna la alta, unele persoane nu reusesc decat sa acumuleze si mai multe datorii, imprumutand bani de la apropiati sau amanand plata unor restante. Insa, cu putina planificare in avans si multa disciplina, poti scapa de datorii sau poti micsora numarul acestora, astfel incat sa ajungi pe linia de plutire. Iata ce poti face:

Restrange numarul creditelor restante la unul singur

In momentul in care ai rate la mai multe banci si nu mai faci fata platilor lunare, cea mai buna solutie este, paradoxal, sa obtii un credit de refinantare. Prin intermediul acestuia iti poti acoperi toate creditele restante, iar cu suma care iti ramane in plus iti poti plati restul restantelor. Astfel, la final vei avea de platit o singura rata lunara la o singura banca, iar conditiile de creditare obtinute pot fi mai avantajoase. Daca analizezi aceste credite de refinantare vei observa ca, pe langa suma de bani in plus, vei obtine o singura rata lunara mai mica, astfel incat plata sa nu mai fie o problema pentru tine. Refinantarea este o solutie si pentru cei care au contractat un credit cand aveau un anumit salariu, insa in timp le-au scazut veniturile si nu mai fac fata situatiei actuale.

Renunta la obiceiurile costisitoare

Atunci cand te obisnuiesti cu un anumit stil de viata, iti este greu sa renunti la unele activitati care ti se pareau o rutina pana acum. Insa este important sa iti treci pe hartie toate cheltuielile lunare si sa vezi apoi de unde ai putea sa reduci. De exemplu, daca obisnuiesti sa comanzi mancare zilnic, sa mergi cu taxiul sau sa evadezi din oras la fiecare sfarsit de saptamana, vei vedea ca aceste obiceiuri iti consuma o suma importanta de bani lunar. Gaseste alternative mai ieftine pentru obiceiurile care te lasa cu o gaura neagra in buget, cel putin pana cand reusesti sa te pui din nou pe picioare si sa iti achiti marea parte a datoriilor.

Renegociaza-ti contractele la utilitati

De multe ori, furnizorii de electricitate sau cablu ar fi dispusi sa iti faca o oferta mai buna, mai ales cand contractul tau este pe cale sa expire. Pentru a ramane client, poti obtine o valoare mai mica a facturilor si, indiferent de suma cu care iti vor scadea cheltuielile lunare, va fi un pas inainte pentru tine. Fa un inventar al cheltuielilor cu facturile, uita-te peste contracte si marcheaza data la care acestea au termenul de expirare. Si companiile de telefonie mobila practica acordarea unor conditii avantajoase pentru clientii mai vechi, asa ca te poti folosi de acest tertip pentru a ramane cu mai multi bani in buzunar la final de luna.

Vinde lucrurile de care nu ai nevoie sau pe care nu ti le mai permiti

Pare o solutie extrema, insa adaptarea la o situatie in care veniturile tale au scazut drastic implica si anumite sacrificii. De exemplu, daca nu iti mai permiti sa iti intretii masina, iar fiecare inspectie sau piesa pe care trebuie sa o schimbi te afunda in datorii, poti lua in considerare sa iti iei un automobil mai ieftin si sa iti vinzi masina pe care o conduci in prezent. Orienteaza-te spre un vehicul care sa consume putin si care sa nu iti scoata din buzunar sute de lei atunci cand ai nevoie sa inlocuiesti o piesa. De asemenea, poti vinde lucruri de prin casa, pe care nu le-ai folosit de mai bine de un an. Chiar daca nu vei obtine o suma imensa, poti folosi banii respectivi pentru a-ti plati din datorii si pentru a te elibera de o grija in plus.

Nu uita ca pentru a scapa de datorii ai nevoie si de foarte multa disciplina. Acest lucru inseamna sa cheltuiesti fiecare ban cu cap, sa iti schimbi stilul de viata cu care te-ai obisnuit si sa faci din achitarea datoriilor prioritatea ta zero cand vine vorba de situatia ta financiara.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: WAYHOME studio