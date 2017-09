Tudose a declarat, sambata seara, la Mamaia, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca Romania are cel mai mic grad de colectare pe TVA, potrivit News.ro.

“Suntem tara cu cel mai mic grad de colectare pe TVA, de 75 la suta. Deci 25 la suta din banii pe care romanii i-au platit pentru stat, TVA-ul fiind banii pe care ii ia statul din circulatia marfurilor, nu vin la stat. Cifrele sunt foarte mari, de ordinul miliardelor. Mai mult, partea de cash-flow, ca luau banii statului, e in regula si la returnarea de TVA, lor li se parea normal sa functioneze o luna cu banii statului, dar acuzau ca dura foarte mult returnarea de TVA din partea statului. Si returnarea de TVA din partea statului se face in trei zile, in cinci zile maxim, Aia nu se vede. Dar faptul ca decapitalizam nu stiu ce firme fiindca pur si simplu luam banii statului, haideti...”, a afirmat premierul.

La randul sau, liderul PSD Liviu Dragnea a spus ca a discutat despre split TVA cu liderii ALDE, sambata, la Mamaia, si ca vor mai urma intalniri si cu premierul si unii ministri pe acest subiect, dar si pe alte prevederi.

“Am discutat chiar astazi cu colegii de la ALDE si am convenit impreuna cu domnul Calin Popescu Tariceanu, impreuna cu domnul Daniel Chitoiu, domnul Varujan Vosganian si alti colegi de la ALDE care se pricep la domeniul asta sa avem o intalnire cu PSD si cu premierul si cu cativa ministrii si pe acest subiect si pe alte prevederi care sunt acum in discutie si in evaluare”, a afirmat Dragnea.

