Premierul Mihai Tudose spune ca decizia eliminarii impozitului pe dividende va fi luata anul acesta, urmand sa intre in vigoare de anul viitor, explicand ca aceasta este o masura care poate fi implementata si mai devreme de sase luni deoarece nu este o masura care taie, ci care da, afirmand ca si alte masuri fiscale de acest tip vor fi prezentate odata cu proiectul de buget.

Mihai Tudose a fost intrebat, sambata seara, in conferinta de presa sustinuta la finalul Comitetului Executiv National al PSD despre impozitul pe dividende, daca acesta va fi sau nu eliminat, potrivit News.ro.

“Tot ce inseamna masuri fiscale sunt masuri care pot fi implementate si mai devreme de sase luni ca nu sunt masuri care taie, sunt masuri care dau. Pot fi implementate pana la 1 ianuarie, va vor fi prezentate si facute public odata cu proiectul de buget. Astazi nu avem o analiza care sa ne spuna ca nu ne permitem sa facem acest lucru”, a declarat premierul.

Intrebat cand va fi adoptata aceasta masura, Mihai Tudose a spus: “Va fi adoptata atunci cand va fi adoptata. Anul asta. Ea va fi adoptata pentru anul viitor. Nu vorbim de bugetul pe luna asta, nici pe anul asta, face parte din constructia bugetara pe anul 2018”.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat in conferinta de presa ca o decizie privind mentinerea sau eliminarea impozitului pe dividende va fi luata pe baza unor argumente si simulari intr-o sedinta a Coalitiei.

“In ceea ce priveste impozitul pe dividende, daca se va mentine sau daca se elimina, in aceasta perioada premierul si ministrul de Finante impreuna cu ceilalti ministri lucreaza la constructia bugetului de stat pe anul viitor si toate aceste elemente sunt luate in calcul. Cand vor avea analiza finalizata, vom avea o discutie intr-o alta sedinta a Coalitiei majoritare si pe argumente si pe simulari se va lua decizia finala”, a spus Dragnea.

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, ca eliminarea impozitului pe dividende nu va mai fi luata acum, ci in momentul in care conditiile bugetare vor fi ameliorate, spunand ca Romania este printre tarile cu o fiscalitate atragatoare si ca mediul de afaceri are parte de un tratament favorabil din partea statului roman.

El a spus ca eliminarea impozitului pe dividende va fi realizata atunci cand nu va exista riscul unor dezechilibre macro-economice.

