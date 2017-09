Plata defalcata a TVA si supraacciza la carburanti nu vor rezolva situatia veniturilor la buget, avand in vedere problemele pe care statul le are la colectarea taxelor. In schimb, aceste masuri vor afecta si mai mult contribuabilii corecti, iar plata defalcata a TVA va bloca economia, atrag atentia reprezentantii Consiliului National al IMM-urilor. In opinia lor, problemele ar putea fi rezolvate foarte simplu cu un soft performant, mai ales ca 75% din problemele de colectare la TVA sunt provocate de 25 de firme, din care jumatate sunt de stat.

Pe de alta parte, statul amana o serie de masuri care ar fi putut sa ajute la colectarea taxelor, cum ar fi Legea preventiei sau dotarea firmelor cu case de marcat electonice, care sa fie conectate la server-ul ANAF.

“Nu fac ceea ce ar trebui sa faca (decidentii -n.r.). Vorbim de un an si jumatate de conectarea caselor de marcat la serverul ANAF - a ramas moarta. Peste 75% din problemele create de strangerea TVA in aceasta tara sunt generate de 25 de firme, nu de 340.000 de firme (cele care vor fi afectate de plata defalcata a TVA -n.r.), iar peste jumatate dintre acestea sunt firme cu capital majoritar de stat!”, a declarat secretarul general al CNIPMMR, Liviu Rogojinaru.

Evaziunea este sustinuta prin concursul angajatilor ANAF

Mai mult, reprezentantii IMM-urilor spun ca evaziunea fiscala nu se poate produce in Romania fara concursul angajatilor ANAF.

“Solutia la aceste probleme este informatizarea ANAF. Fara concursul celor care lucreaza la Fisc, evaziunea fiscala nu este posibila. Banii sunt detectibili, poti sa vezi incotro merg, care sunt sursele acestor lucruri si, printr-un simplu program informatic, pe care il poate realiza un elev de clasa a 11-a, poti sa detectezi toate aceste probleme. Nu este nevoie sa introduci masuri care blocheaza economia”, a subliniat presedintele CNIPMMR, Florin Jianu.

Organizatia a derulat un sondaj in randul membrilor sai, cu privire la impactul pe care il vor avea cele doua masuri adoptate recent de Guvern, respectiv plata defalcata a TVA si majorarea accizei la carburanti.

Florin Jianu a precizat ca ambele sondaje tin locul Testului IMM pe care Guvernul ar trebui sa il deruleze inainte de adoptarea unor astfel de masuri si de rezultatele caruia ar trebui sa tina cont.

Totodata, el sustine ca in nota de fundementarea actelor normative, in ambele cazuri, se mentioneaza faptul ca masurile nu au niciun impact asupra mediului de afaceri, aspect contrazis flagrant de rezultatul celor doua sondaje.

Firmele nu au fost intrebate, dar nu sustin plata defalcata a TVA

In cazul platii defalcate a TVA, sondajul a fost derulat in perioada 8 — 28 august pe 818 firme, din care 54,1% sunt microintreprinderi, 19,7% intreprinderi mici, 18,4% intreprinderi mijlocii, 5,9% intreprinderi mari si 1,9% alte forme juridice.



Intrebati daca sustin instituirea platii defalcate a TVA in mod obligatoriu, 97,5% dintre respondenti au raspuns ca nu sustin aceasta modificare.



Tot 97,5% din respondenti au mentionat ca instituirea platii defalcate a TVA va avea efecte negative asupra activitatii lor.

La intrebarea "Ce efecte pozitive asupra activitatii dvs. considerati sa vor fi generate de plata defalcata a TVA?", 98,5% dintre respondenti au aratat faptul ca nu exista niciun efect pozitiv.

Printre cele mai importante dificultati/efecte negative considerate de respondenti ca vor fi generate de plata defalcata a TVA, 97,5% au mentionat cresterea birocratiei, prin dublarea numarului de plati, masuri suplimentare de verificare si de management pentru TVA (obligatia contribuabililor de a determina/verifica contul de TVA, obligatia de a vira direct la bugetul de stat suma reprezentand TVA aferenta achizitiilor de la furnizorii/prestatorii care nu le-au comunicat un cont de TVA si de a notifica acest fapt furnizorilor/prestatorilor).

Alte efecte negative identificate sunt afectarea cash-flow-ului si blocarea banilor (89,9%), costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare (86,2%), costuri suplimentare pentru contribuabili generate de modificarea sistemelor informative contabile (85,5%), efort semnificativ de implementare tehnica, avand in vedere termenul foarte scurt de aplicare (81%), mai rezulta din sondaj.

Intrebati daca au fost consultati/informati de catre autoritati privind modul de aplicare a platii defalcate de TVA, 91,9% dintre repondenti au raspuns negativ, doar 8,1% mentionand ca au fost informati din alte surse, precum mass-media sau internet.

Majorarea accizelor va genera scumpiri in lant

In cazul accizelor, la sondaj au participat aproape 300 de firme care, in majoritatea lor covarsitoare (peste 97%), au spus ca nu sustin masura pentru ca aceasta la va afecta in mod negativ activitatea.

Acestia sustin ca majorarea accizelor va duce la scumpiri in lant pentru toate produsele si serviciile din piata, la cresterea costurilor de transport, la temperarea cresterii economice si reducerea locurilor de munca si la scaderea competitivitatii produselor romanesti la export.

De asemenea, 88% dintre cei chestionati spun ca nu au fost consultati cu privire la aceasta masura.

Mai mult, reprezentantii CNIPMMR spun ca niciuna dintre cele doua masuri nu au primit avizul Consiliului Economic si Social (CES).

Sursa foto: Dreamstime.com