„Constatam ca numarul elevilor este din ce in ce mai mic, dar creste numarul functiilor de conducere. Va asigur ca vom face reduceri de 10 la suta ale functiilor de conducere din minister si inspectoratele scolare. Vor diparea in maximum 30 de zile pentru ca asa mi se pare normal. Ne vom concentra mai mult pe actul de predare”, a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop, scrie News.ro.

Declaratia ministrului a fost facuta in conditiile in care sefii a 13 inspectorate scolare au fost demisi din functie in luna august, dar notele trimise de minister au continut cateva erori de tehnoredactare.

„Lor (inspectorilor, n.r.) le-a incetat contractul de management pentru ca nu l-au respectat. Orice contract de mandat inceteaza in termen de 15 zile in momentul in care nu este respectat. Urmeaza si alte contracte de management care vor inceta, pentru ca mai sunt colegi in functii de conducere care nu isi respecta mandatul. Eroarea respectiva a fost o eroare materiala. In 23 august s-a facut notificarea spre inspectorat in care s-a precizat ca este o eroare materiala. Au fost doua astfel de erori din lipsa de atentie a celor care au tehnoredactat documentul respectiv. Sunt 28 de puncte din contractul de managemt pe care trebuie sa le respecte fiecare inspector. Vom face evaluarea tuturor contractelor”, a spus Liviu Pop.

Conform presei locale, Luminita Barcari, inspector scolar general in Ialomita, sustine ca a fost inlocuita pe nedrept, reprosandu-i-se greselile facute de inspectorul scolar general din Arad.

