„De fiecare data cand PSD a fost la guvernare, a adus bunastare si o economie solida. O spun cifrele, si nu cifrele de la PSD, ci cifrele de la organisme respectate interne si internationale. Cresterea economica de 5,8%, cea mai mare din uniunea Europeana, cred ca nu o contesta nimeni. Daca asta spune ca o economie nu merge, explicati dumneavoastra va rog. Acesta este cel mai bun indicator al bunului mers al economiei reale, dar si a fezabilitatii politicilor economice promovate. (...) Cresterea economica anuntata si asumata in proiectia de buget pe acest an a fost de 5,2%. Ne cerem scuze ca o vom depasi si va fi o crestere economica mai mare”, a declarat premierul in plenul Parlamentului, scrie News.ro.

Mihai Tudose a precizat ca doar in luna iulie investitiile au fost de 2,4 miliarde de lei, dublul mediei lunare din primul semestru si cu 33% mai mare fata de luna similara a anului trecut, aceasta fiind o certitudine ca investitiile publice vor contribui si in acest an la cresterea economica”, a spus seful Executivului.

Totodata, referitor la reprosurile pe care liberalii le-au adus Guvernului legate de lipsa manulelor pentru elevii de clasa a V-a, Tudose a reafirmat ca este vina Executivului tehnocrat, fiind obligati sa aplice deciziile luate de acestia anul trecut. Premierul a mai spus, referitor la lipsa autostrazilor, ca o comparatie intre actualul ministrul al Transporturilor si Ludovic Orban, fost detinator al acestui portofoliu, este „inutila” pentru ca „nu se poate compara ceva cu zero”.

„Deficitul la opt luni este de minus 0,77, fata de asumatul de 2,95. Datoria publica este 37%, cea mai mica pe locul trei, la premianti in UE. Marja maxima e de 60%. Pilonul II – am declarat cu totii ca nu ne atingem de el. Banii raman acolo. Manualele de clasa a V-a, ma bucur ca aveti o ingrijorare. Toate nebuniile pe care, sau o parte din nebuniile, care este obligat Ministerul Educatiei sa le implementeze au fost stabilite anul trecut. Inclusiv celebrul manual de sport. Va multumim si pe aceasta cale pentru acest lucru. O comparatie cu anul trecut este sublima – acum vorbiti de manual de clasa a V-a, anul trecut nu vorbeati de niciun manual, pentru ca nu era gata niciunul. Comparatia Cuc-Orban este inutila, fiindca nu poti sa compari ceva cu zero. Nu am mers niciunul dintre noi pe autostrada Orban. Nu stiu de ce, dar nu am gasit-o. Plangeti pe tema celor care au plecat din tara. Ati folosit o cifra – 200.000, de fapt e mai mare. Pe guvernarea Ciolos”, a conchis Tudose.

Sursa foto: JohnKwan \ Shutterstock