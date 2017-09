In 16 august, primele estimari publicate de catre INS indicau ca PIB-ul, principalul indicator care masoara dimensiunea unei economii, a urcat in trimestrul al doilea cu 5,9% fata de aceeasi perioada din 2016, pe serie bruta, si cu 1,6% fata de trimestrul anterior, potrivit News.ro.

In date ajustate sezonier, PIB-ul Romaniei a urcat cu 5,7% in al doilea trimestru fata de aceeasi perioada din 2016, dupa un avans de 5,7% in trimestrul I din 2017, de 5% in trimestrul IV din 2016 si de 4,4% in al treilea trimestru al anului trecut.

Datele publicate, marti, arata o valoare a PIB din trimestrul al doilea de 196,64 miliarde lei pe serie bruta, si de 207,63 miliarde lei pe seria ajustata. Pe asamblul primului semestru, valoarea PIB a atins 360,85 miliarde lei pe serie bruta si 411,30 miliarde de lei pe seria ajustata.

In privinta evolutiei sectoarelor economice, patru dintre acestea au avut cea mai mare contributie la cresterea PIB, cea mai mare fiind cea a industriei, de 1,7%. Totodata, industria a avut o pondere de 23,3% la formarea PIB, in timp ce volumul activitatilor s-a majorat cu 7,3%.

Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, transporturile si depozitarea si hotelurile si restaurantele au contribuit cu 1,5% la cresterea economica, avand o pondere de 19,5% la formarea PIB, in timp ce volumul de activitate s-a majorat cu 8,1%.

Pe locul al treilea s-a plasat domeniul Informatiilor si comunicatiilor (+0,8%), cu o pondere mai redusa la formarea PIB (6,0%), dar care a inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (12,7%).

Sectorul activitatilor profesionale, stiintifice si tehnice, activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport au contribuit cu 0,7% la cresterea PIB, cu o pondere de 6,7% la formarea PIB si o majorare a volumului de activitate s-a majorat cu 10,6%.

Contructiile au avut in schimb un impact negativ de 0,3% in PIB in trimestrul al doilea, iar la nivelul primului semestru de -0,2%.

Pe partea de utilizare a PIB, economia a fost sustinuta in trimestrul al doilea, ca si in primul trimestru, in principal de consum.

Astfel, volumul cheltuielilor pentru consum final ale gospodariilor populatiei s-a majorat cu 7,7%, contribuind cu 5,0% la cresterea PIB.

O contributie negativa la cresterea PIB a avut-o exportul net (-0,7%), consecinta a cresterii cu 8,7% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, de 10,0%.

Formarea bruta de capital fix, un indicator al investitiilor din economie, a avut o contributie de 0,6% la formarea PIB in trimestrul al doilea, iar la nivelul primului semestru de doar 0,2%. In primul trimestru, formarea bruta de capital fix a scazut cu 1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, cel mai inalt ritm de dupa 2008. In 2015, economia romaneasca a avansat cu 3,9%.

Pentru intregul an 2017, guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,2%, in timp ce institutiile internationale si cei mai multi analisti financiari estimeaza un ritm cuprins intre 4% si 5%. Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, in Parlament, ca cifrele prezentate de organismele interne si internationale arata realitatea economica din Romania, el reafirmand ca cifra de 5,2% anuntata ca crestere economica va fi depasita.

Economia a primit mai multi stimuli salariali si fiscali din partea guvernului in ultimii doi ani. Masurile au stimulat consumul si cresterea economica, insa au generat dezechilibre externe importante, avertizeaza analistii.

Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat in 2016 un deficit de 4,1 miliarde euro, de peste doua ori mai mare fata de 2015, in special ca urmare a deteriorarii balantei comerciale, care a continuat in prima jumatate a acestui an.INS a confirmat cresterea economica a Romaniei din trimestrul al doilea;industria a avut cea mai mare contributie, de 1,7%

