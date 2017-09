IMM-urile care fac comert international au mai multa incredere in economie si ar putea creste numarul locurilor de munca. Concluzia apartine Facebook, Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si Bancii Mondiale, care au realizat studiul "Future of Business". Raportul prezinta modul in care mediul online joaca un rol esential in capacitatea IMM-urilor de a-si desfasura activitatea comerciala si de a se dezvolta la nivel international.

IMM-urile care fac comert international sunt cu 5% mai increzatoare in afacerea lor si este cu 10% mai probabil ca ele sa fi extins numarul locurilor de munca in ultimele sase luni, in comparatie cu cei care nu fac comert.

Pentru IMM-urile care exporta, comertul se afla in centrul modelelor lor de business si al succesului. Dintre IMM-urile care exporta, 3 din 10 raporteaza ca peste 25% din veniturile lor provine din comertul international. In plus, exportatorii se bazeaza pe instrumente online pentru comertul international. Aproape jumatate dintre IMM-urile exportatoare (45%) declara ca peste 75% din vanzarile lor internationale depind de instrumente online.

Cum arata situatia IMM-urilor din Romania

50% dintre IMM-urile care fac comert in comparatie cu 43% dintre cele care nu fac comert sunt optimiste in privinta starii actuale a afacerii lor. 70% dintre cei care fac comert in comparatie cu 62% dintre cei care nu fac comert sunt optimisti in privinta perspectivelor viitoare ale afacerii lor.

Mai multi dintre cei care fac comert decat cei care nu fac comert (26% vs. 14%) au declarat ca au creat locuri de munca in ultimele 6 luni si intentioneaza sa creeze locuri de munca in urmatoarele 6 luni (49% fata de 32%).

Pentru IMM-urile care exporta, comertul se afla la baza modelelor lor de afaceri si a succesului: intre IMM-urile exportatoare, 3 din 10 (35%) raporteaza ca mai mult de 25% din veniturile lor provine din comertul international.

Exportatorii se bazeaza pe instrumente online pentru a face comert la nivel international: Aproape jumatate din IMM-urile care exporta (43%) raporteaza ca mai mult de 75% din vanzarile lor la nivel international depinde de instrumentele online.

IMM-urile atribuie cresterea veniturilor, resurselor si angajatilor utilizarii de instrumente online pentru comertul international: 59% dintre exportatori sunt de acord ca utilizarea instrumentelor online pentru vanzarea la nivel international le-a crescut veniturile.

Cu toate acestea, comertul international reprezinta o provocare pentru IMM-uri, doar o mica parte dintre acestea au activitate comerciala la nivel international (25%).

Raportul "Future of Business" a fost lansat pentru prima data in februarie 2016 si face parte din angajamentul Facebook de a ajuta intreprinderile mici si mijlocii sa profite de cunostintele si instrumentele digitale pentru a incuraja cresterea. Studiul include 42 de tari cu economii care insumeaza 40% din populatia lumii ai 73% din PIB-ul mondial. Anul acesta s-au alaturat Republica Ceha, Ecuador, Ungaria, Nigeria, Pakistan, Portugalia, Romania, Rusia, Taiwan si China. Studiul la nivel global a fost realizat in perioada martie-mai 2017 si a inclus aproape 50.000 de IMM-uri.

Sursa foto: Shutterstock