„Am avut doua intalniri importante cu Banca Mondiala si cu Fondul Monetar International. Cu Banca Mondiala pentru a ne asigura de o colaborare dat fiind faptul ca s-a schimbat echipa de reprezentare a Bancii Mondiale in Romania. Avem tot sprijinul, si nu pe parte financiara, ci pe parte de suport tehnic pentru marile proiecte strategice ale Romaniei si, de asemenea, am chemat la discutii FMI nu pentru a lua bani, ci pentru a vorbi cu domniile lor, impreuna cu ministrul de Finante sa faca o vizita la Ministerul de Finante sa vada exact cifrele, fiindca domniile lor in octombrie fac previziunea de sfarsit de an pe partea financiara a Romaniei. Dat fiind faptul ca ultimele doua le-au cam gresit - Romania nu a functionat asa cum a spus FMI, ci un pic mai bine, ca sa nu mai apara si a treia greseala, care chiar ar putea fi interpretata, le-am oferit suportul cifrelor oficiale ale Romaniei, ca sa se bazeze pe ele”, a declarat premierul.

Tudose a afirmat ca nu le-a reprosat celor de la FMI nimic, ci doar le-a atras atentia ca „totusi sunt ditamai organismul”.

„Lumea se uita la ce ceea ce spune FMI. Ultimele doua nu prea le-au iesit. Nu i-am acuzat de rea vointa, ci sa fie un pic mai atenti”, a mai spus seful Executivului.

Estimarile FMI din primavara

Cea mai recenta evaluarea a economiei romanesti de catre Fondul Monetar International (FMI) a fost realizata in primavara acestui an, pe date care aratau mult mai bine decat cele la sapte luni (datele oficiale ale Ministerului Finantelor Publice cu privire la executia bugatara).

La momentul respectiv, institutia financiara internationala avertiza asupra unei posibile inrautatiri a situatiei fiscale si recomand autoritatilor romane sa evite politicile expansioniste, de exemplu majorarile excesive de salarii si pensii precum si noi reduceri de taxe.

De asemenea, Romania ar fi trebuit sa constituie rezerve solide prin reducerea deficitului fiscal la 1,5% din PIB pana in 2020.

In plus, estimarile staff-ului FMI arata ca deficitul bugetar va ajunge la 3,7% din PIB in 2017 ca urmare a noii Legi a salarizarii, majorarilor de pensii si reducerilor de taxe. Mai mult, exista riscul ca deficitul sa se deterioreze pana la 3,9% din PIB in 2018. Este a devarat ca legea salarizarii unitare a fost amanata pentru 2018, dar efectele potential pozitive au fost, probabil, anihilate de incasarile bugetare sub program.

Ce inseamna crestere bazata pe consum? Mananci acum si platesti mai tarziu, cu dobanda!

Este adevarat ca FMI estima o crestere economica de doar 4,2% in 2017, fata de 5,2% tinta guvernului, si 5,8% “realizarea” la jumatatea anului, dar probabil va fi o revizuire in crestere, asa cum au procedat majoritatea institutiilor financiare, dar la fel si deficitele. Pentru ca ce nu intelege premierul Tudose este ca, cu cat iluzia traiului bun este mai mare, cu atata nota de plata va fi mai impovaratoare. O confirma si datele INS: cresterea economica din primul semetru al acestui an, de 5,8% este bazata, aproape in totalitate, pe consum. Ce inseamna asta? Mananci acum si platesti mai tarziu! Cu dobanda!

Asa ca o crestere economica mai modesta, bazata pe realitatile economiei, este de preferat uneia care aduce dupa sine costuri imposibil de suportat.

Mai mult, intre reprezentantele institutiilor financiare internationale si Executiv nu exista o relatie de subordonare, iar Premierul unei tari nu are prerogativele necesare sa la “traga de urechi” petru previziuni care nu sunt in concordanta cu viziunea de la Palatul Victoria.

Din contra, statul Romaniei de membru al FMI da dreptul institutiei financiare, in prezent in baza Consultarilor periodice prevazute de Articolul IV din Statutului Fondului, sa realizeze “exercitii de supraveghere”, obligatorii pentru toate statele membre.

“Scopul consultarilor in baza Articolului IV este examinarea situatiei financiare si economice la nivel national si formularea unor recomandari generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare si economice de urmat pentru asigurarea stabilitatii si a unei evolutii pozitive la nivelul economiei”, prevede statutul FMI.

Si aceasta este valabil in situatia in care Romania nu are nevoie de finantare de la institutiile financiare, pentru ca in acel caz situatia se schimba, si nu in favoarea politicienilor.