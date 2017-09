WU Executive Academy, parte a Vienna University of Economics and Business – cea mai mare universitate de business din Europa, urmeaza sa isi incheie sesiunea de burse de studiu de pana la 35% pentru programul Executive MBA care incepe in 2017. Viitorii studenti pot beneficia de reducerea de pana la 12.000 de euro din valoarea totala de 35.000 euro a scolarizarii, prin depunerea aplicatiilor pana la sfarsitul lunii septembrie.

Prezent pe piata romaneasca de 11 ani, programul de Executive MBA desfasurat de WU Executive Academy in Bucuresti si Viena a fost desemnat “Cel mai bun program de Executive MBA din Romania”1 in 2008, 2010, 2014 si 2015 si se afla in top 50 programe EMBA la nivel mondial2 , inaintea unor universitati de prestigiu precum University of Washington sau Copenhagen Business School. De asemenea, este in prezent singurul program triplu acreditat (EQUIS, AACSB si AMBA) din Romania.

Bursele se acorda in ordinea aplicatiilor si pe baza dosarului de inscriere in program, care trebuie sa contina un set de documente in limba engleza (cerere de aplicare online, curriculum vitae, 2 scrisori de recomandare, scrisoare de motivatie, copia tradusa a diplomei de licenta, foaia matricola cu notele obtinute in timpul studiilor universitare, o fotografie digitala recenta, copie a pasaportului).

“Prin sesiunile de burse de pana la 35% urmarim sa facilitam accesul managerilor si antreprenorilor romani la un program managerial recunoscut la nivel mondial, special conceput pentru a raspunde provocarilor reale cu care acestia se confrunta in mediul actual de afaceri. De 11 ani programul WU EMBA se afla in topul preferintelor studentilor romani pentru avantaje precum calitatea cursurilor si a predarii, invatarea interdisciplinara, competenta internationala si networking-ul cu profesionisti din domenii si culturi diverse. Programul de burse se adreseaza tuturor managerilor si antreprenorilor, femei si barbati, cu conditia sa intruneasca regulile de participare.” a declarat Prof. Bodo B. Schlegelmilch, directorul academic al programului Executive MBA Bucharest.

In cei 11 ani, 260 de cursanti au absolvit programul WU Executive MBA Bucharest, dintre care peste 40% ocupa pozitii de top management si aproximativ 60% pozitii de middle management. Domeniile predominante din care acestia provin sunt industria de finante/banci/asigurari (35%), IT&Telecomunicatii (15%) si FMCG, retail si industria manufacturiera (7% fiecare). In urma terminarii programului, aproximativ 60% din absolventi au beneficiat de cresteri salariale de pana la 50% sau chiar dublari de salariu (7%). De asemenea, peste 30% au avansat in cariera, peste 35% si-au schimbat locul de munca, iar 10% dintre acestia si-au lansat propria afacere.

Succesul programului se datoreaza atat reputatiei profesorilor de la unele dintre cele mai prestigioase universitati internationale: IESE Business School – Spania,INSEAD - Franta si Carlson School of Management – USA, cat si celor doua rezidentiate internationale din cadrul programului, in Austria si USA, care ofera studentilor ocazia de a interactiona cu managerii din diverse companii aflate in tranzitie sau intr-o faza de dezvoltare si globalizare a business-ului.

Acestor beneficii, li se adauga si structura speciala a cursurilor, axata in proportie de peste 80% pe studiile de caz internationale exclusive, aplicate pe situatiile actuale ale companiilor, tehnica de curs care permite si incurajeaza interactiunea studentilor intre ei si cu alumni, prin organizarea de guest lectures si, de asemenea, calitatea sesiunilor de e-learning, suportul tehnic pus la dispozitia cursantilor (ex: tableta de ultima generatie) si accesul on-line la biblioteca Universitatii de Economie si Afaceri din Viena.

Programul de Executive MBA din Romania se adreseaza managerilor cu o experienta de minim 5 ani in domeniu, care au inregistrat un progres solid in cariera. Termenul de inscriere la Executive MBA este 15 octombrie 2017. Acesta se va desfasura pe parcursul a 14 luni, in regim part time, studentii avand astfel posibilitatea de a-si continua activitatea profesionala. Pentru mai multe informatii despre program si conditiile de inscriere, cei interesati sunt rugati sa acceseze WU Executive MBA Bucharest.

1 Conform Top MBA realizat de Ziarul Financiar

2 Conform Top EMBA 2015 realizat de prestigioasa publicatie Financial Times (cel mai important top MBA la nivel mondial)