In luna iulie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.329 lei, cu 0,5% mai mare decat in luna iunie 2017, potrivit INS.

In luna iulie 2017, castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.391 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 11 lei, potrivit datelor INS. Comparativ cu luna iulie 2016, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 15,1%.

Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice, 6.009 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante, 1.418 lei.

Indicele castigului salarial real a fost de 100,2% pentru luna iulie 2017 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 180,0%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare fata de cel inregistrat in luna iunie 2017.

