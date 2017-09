Franta a fost printre tarile afectate cel mai sever de catre acest fenomen, in principal pentru ca vinul are cel mai mare pret printre clasele produselor protejate, fiind un bun de lux, potrivit unei analize remise wall-street.ro de catre Cosmovici Intellectual Property. Franta, Italia, Portugalia, Spania si Grecia sunt in fruntea listei pentru produsele alimentare inregistrate in sistemele de calitate din Uniunea Europeana. Produsele lor “protejate” cuprind de la carne proaspata, fructe si legume si pana la uleiuri si branzeturi.

In prezent, 1.402 de produse alimentare au fost inregistrate cu indicatii geografice. Conform ultimelor date Eurostat, valoarea anuala a exporturilor in Uniunea Europeana a ajuns, anul trecut, la un nou record de 130,7 miliarde de euro.

Top 5 tari din UE cu cea mai mare valoare a indicatiilor geografice falsificate