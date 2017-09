Zona Schengen trebuie extinsa in Bulgaria si Romania IMEDIAT, sustine presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Oficialul european a facut aceasta declaratie in cadrul discursului “Starea Uniunii 2017” sustinut miercuri in Parlamentul European.

“Daca vrem sa intarim protectia la granitele noastre externe, trebuie sa extindem zona Schengen catre Bulgaria si Romania imediat! Va trebui, de asemenea, sa permitem Croatiei sa devina membru Schengen cu drepturi depline, imediat ce indeplineste toate criteriile necesare”, a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker.

Problema aderarii Romaniei la spatiul Schengen a fost abordata si in cursul recentei vizite in Romania a presedintelui Frantei, Emanuel Macron.

“Deja, de mai multi ani, aveti tot dreptul sa cereti aderarea la Spatiul Schengen si ati reamintit acest lucru si stiu cat de important este acest lucru pentru dumneavoastra. Nu am nicio ideologie in acest sens, sunt total deschis fata de acest subiect. Insa, trebuie sa fiu cinstit, Europa Spatiului Schengen nu functioneaza bine si, sigur, nu putem sa ne bucuram de acest lucru”, a precizat presedintele nFrantei.

Liderul de la Elysee a pledat, astfel, pe o accelerare a reformei in privinta spatiului de libera circulatie.

“Dorinta mea este ca, in urmatoarele luni, sa putem accelera o reforma a regulilor comune in acest domeniu, sa le clarificam, sa avem o atitudine mai solidara, un control mai bun al frontierelor, o convergenta crescuta in ceea ce priveste regulile privind azilul si primire cetatenilor din afara UE”, a explicat el.

Mai mult, Macron si-a exprimat dorinta ca Romania sa ia parte la discutiile in acest sens, “ pentru a putea rezolva, practic, doua lucrurie : transformarea indispensabila a Spatiul Schengen si a unei bune parti din regulile care astazi reglementeaza functionarea in ceea ce priveste protectia frontierelor, gestionarea azilului si a migratiei, si sa asociem in acelasi timp Romani ala aceste discutii”.

“Din acest punct de vedere am toata deschiderea si dorinta de a avea un parteneriat demn de eforturile pe care le-ati facut”, a subliniat el.

Sursa foto: Dreamstime.com