Romania urmeaza sa organizeze acest summit, in care se va discuta viitorul Uniunii Europene, in calitate de stat care detine presedintia Consiliului Uniunii Europene.

„Cer presedintelui Donald Tusk si Romaniei, tara care va detine presedintia (Consiliului UE-n.r.) in prima jumatate a anului 2019, sa organizeze un summit special in Romania, pe 30 martie 2019. Mi-as dori ca acest summit sa aiba loc in frumosul oras Sibiu, sau Hermannstadt, denumirea dupa care il cunosc eu. Acela va fi momentul in care ne vom reuni sa luam deciziile necesare pentru a cladi o Europa mai unita, mai puternica si mai democratica”, a declarat miercuri Jean Claude Junker.

Romania va detine presedintia rotativa a Uniunii Europene in primul semestru din 2019. Tot atunci se vor finaliza negocierile pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Sursa foto: Dreamstime.com